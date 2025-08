Creare una "sala cinema" a casa per i nipoti: ecco tutto quello che serve

Come vedere al meglio film e serie tv con i nipoti in casa? La soluzione può essere rappresentata da una stanza dedicata, una piccola sala cinema in cui dedicarsi alla settima arte in modo transgenerazionale. Naturalmente il punto di partenza è appunto la scelta di una stanza, per la quale va anche valutata la possibilità di insonorizzazione, in particolare se si vive in condominio. Ma come va arredata questa sala cinema domestica?

Proiettore e megaschermo tv

Per una sala cinema casalinga, il primo passo consiste nello scegliere la tecnologia che permetterà la visione. In particolare occorrono un proiettore - che si può collegare a un lettore Dvd oppure Blu-ray o ancora allo smartphone via bluetooth, in modo da trasmettere i cataloghi dalle principali piattaforme streaming in uso - e un megaschermo tv. Queste tecnologie erano un tempo molto costose, ma oggi anche un televisore molto grande è decisamente più economico di altre merci, senza contare che si possono attendere saldi speciali e Black Friday per questo tipo di acquisti.

Sistema audio

Insieme al video, è necessario optare per un sistema audio. Le scelte più comuni in commercio riguardano la soundbar, che è più compatta e richiede meno spazio e meno complicazioni con l’istallazione, o i sistemi surround 5.1 e 7.1: questi ultimi due consistono in gruppi, rispettivamente, da 5 e 7 casse, da disporre all'interno della stanza per farla avvolgere dal suono, più un subwoofer per i bassi, in modo di godere di un ascolto immersivo.

Telo

Al posto del megaschermo tv, si può acquistare un telo per la proiezione, tuttavia questa possibilità è consigliata a coloro che hanno una certa dimestichezza e consuetudine con questo tipo di tecnologia: detto in altre parole, un televisore è molto più facile da gestire di un telo, che va disposto opportunamente, anche se abbastanza automatizzato per la visione.

Sedute comode

Per vedere un film o una serie sono necessarie delle sedute comode, ma non troppo comode perché altrimenti si rischia di addormentarsi. Le scelte principali sono rappresentate da poltrone o poltroncine e pouf. Da valutare nella scelta anche la facilità nella pulizia delle sedute: quando si vede un film o si fa a binge watching, capita sempre di mangiucchiare qualcosa, e una seduta facile da pulire diventa quasi imprescindibile.

Minifrigo e macchina per i popcorn

A questo proposito, senza il bisogno di spostarsi in un'altra stanza, occorre predisporre anche tutto l'occorrente per bevande e stuzzichini. E qual è lo stuzzichino principe quando si vede un film? Ovviamente i popcorn: una macchinetta per popcorn sarà divertente da usare con i nipoti, mentre un minifrigo colorato ed elegante può essere usato per contenere acqua fresca, limonata e altre bevande frizzanti.

Poster e gadget

Non bisogna dimenticare di arredare la stanza come fosse un'altra qualunque della casa. Sono consigliati oggetti a tema, come poster cinematografici, stampe che riproducono momenti salienti di film famosi, illustrazioni che ritraggono i personaggi dei cinecomic. Su qualche mensola possono invece trovare posto pupazzi in vinile che riproducono le fattezze dei propri eroi di cinema e serie tv, senza tralasciare gli eroi dei nipoti, ma anche doll, robot giapponesi e magari qualche diorama Lego, magari il Sottosopra di Stranger Things oppure il Central Perk di Friends.

Bonus: una postazione videogame

I sistemi per l'intrattenimento non sono solo altamente tecnologici oggi, ma riescono a comprendere tutto ciò che intrattenimento significa.

Quindi anche se la stanza da predisporre è dedicata prevalentemente a film o serie tv, si può decidere di aggiungere anche una piccola postazione dedicata ai, con l'istallazione di una console - da scegliere di concerto con i nipoti, anche in base ai giochi a disposizione - e installare all'interno del sistema stesso.