Da Mare Fuori a Stranger Things: le 13 migliori serie tv da vedere con i nipoti

Svolgere delle attività con i nipoti è un modo per rafforzare il legame con loro. Una partita a pallone in cortile, una scampagnata in bicicletta, il gioco con i mattoncini colorati, ma anche le letture, il cinema e le serie tv: sono alcune delle attività ideali per comprendere i più giovani e trasmettere esperienza e conoscenza, oltre che per scambiarsi affetto e attenzioni. Qui di seguito alcune serie televisive che possono incontrare trasversalmente l’interesse di nonni, soprattutto quelli più giovani o giovanili, e nipoti bambini o adolescenti.

Mare Fuori

Mare Fuori è una serie italiana prodotta dalla Rai: quando la stagione è in corso è visibile su RaiPlay, ma successivamente si può vedere anche su Netflix. Il telefilm è alla sua quinta stagione e parla di un immaginario Ipm a Napoli in cui si intrecciano le storie di detenuti adolescenti, alle prese con i problemi tipici dell’età (i primi amori e il rapporto con i genitori), ma anche con il conflitto interno ed esterno tra bene e male. Le storie raccontate sono fondamentalmente morali: non c’è un elogio della criminalità, anzi c’è una strada retta, una via d’uscita molto spesso indicata dagli adulti che lavorano nell’Ipm.

Non ho mai…

Non ho mai… è una serie conclusa visibile su Netflix. Racconta delle prime esperienze di Devi, un’adolescente di origini indiane nata negli Stati Uniti, campionessa negli studi ma non altrettanto nelle relazioni sociali. Intorno a lei un gruppo famigliare di sole donne: la madre rimasta vedova, un’avvenente cugina biologa e una nonna decisamente arzilla e simpatica.

Young Sheldon

Young Sheldon è lo spin off di The Big Bang Theory. È sulla piattaforma Netflix e racconta la formazione dei Sheldon Cooper, ragazzino geniale e precocemente studente universitario, mentre affronta le difficoltà più disparate: paura delle galline, invidia per un’amica più intelligente, uragani, la chiusura verso la scienza da parte di sua madre e perfino la morte del padre. È un dramedy, nel senso che si sorride, ma si empatizza anche con i problemi piccoli e grandi dei protagonisti.

The Good Doctor

The Good Doctor è una serie conclusa, interpretata da Freddie Highmore, ed è possibile vederla sia su Netflix che su PrimeVideo. Racconta di un geniale giovane con autismo, che nonostante l’età è già un pregevole medico.

Abbott Elementary

Abbott Elementary è una serie tv visibile su Disney+ che racconta, con la tecnica del mockumentary (ovvero del falso documentario) la vita all’interno di una scuola pubblica di Philadelphia, dove quello che altrove è un piccolo ostacolo, qui è una montagna insormontabile, tra dovere all’istruzione e differenze sociali.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è una serie su Disney+, che racconta di un semidio dodicenne che ha un grande compito: deve assolutamente evitare una guerra tra gli dei, ma per farlo deve ritrovare la folgore di Zeus.

American Born Chinese

Ancora su Disney+ si può vedere American Born Chinese: la serie racconta di un adolescente cinese che vive negli Stati Uniti con non poche difficoltà. Ma tutto cambia quando incontra a scuola un coetaneo anche lui straniero.

The Mandalorian

Dall’universo di Star Wars e visibile su Disney+ c’è anche The Mandalorian. Si tratta di una serie di fantascienza - un modo divertente per avvicinare i più piccoli a questo genere - e le vicende si svolgono alcuni danni dopo Il Ritorno dello Jedi.

I Simpson

Non ha certo bisogno di presentazione I Simpson, serie animata di lungo corso da quasi 40 anni, che si può vedere su Disney+. Racconta la quotidianità di una sgangherata famiglia americana e alcune dinamiche può essere importante che vengano comprese insieme a un adulto. Si ride ma si riflette anche.

Di4ri

Su Netflix c’è Di4ri, che segue invece le dinamiche in una classe di preadolescenti in una località immaginaria delle Isole Flegree. È un racconto corale in cui i personaggi, uno diverso di volta in volta, rompe la quarta parete per coinvolgere lo spettatore nei suoi pensieri e sentimenti in un’età di transizione, in cui non si è più bambini e non si è ancora adolescenti.

Di nuovo 15 anni

È una produzione Netflix Di nuovo 15 anni, una serie tv brasiliana sui viaggi nel tempo. La protagonista Anita è un’adulta che cerca di fare chiarezza su cosa sia andato storto nella sua vita, e torna ai suoi 15 anni per rivedere amici e famiglia, ma anche per gettare le basi del suo talento. Ogni volta che torna indietro, attraverso un vecchio photoblog, però cambia qualcosa e lei deve cercare di salvare capra e cavoli, affinché tutte le persone cui vuole bene siano felici, ma sia anche felice lei stessa.

Cobra Kai

È il sequel di Karate Kid: decenni dopo, l’antagonista Johnny Lawrence, sconfitto a 15 anni da Daniel LaRusso, diventa protagonista e riapre il Cobra Kai, il dojo in cui è cresciuto. Nel suo viaggio incontrerà personaggi della trilogia originale, non sempre amichevoli. La serie, conclusa e visibile su Netflix, presenta delle scene incredibili di karate: è particolarmente indicata per i nonni i cui nipoti studiano arti marziali.

Stranger Things

Stranger Things è probabilmente una delle serie più amate di sempre su Netflix.

È l’ideale per i nonni giovani che negli anni ’80 c’erano e stavolta ritrovano i topos che a loro erano cari, passando ai nipoti la fiaccola di quelle emozioni. La storia ruota intorno a un gruppo di adolescenti alle prese con un grande male che cova sotto la loro città, l’immaginaria Hawkins nell’Indiana. Tra loro c’è una ragazzina, Eleven, che ha capacità telecinetiche.