Depilazione e grooming: i consigli per gli uomini senior

Depilazione, cura del corpo, skincare e grooming sono ormai entrati da tempo nelle routine quotidiane di bellezza degli uomini, anche over 60. E sembrano essere proprio i senior quelli più attenti alla cura di tutto il corpo, dalla barba ai peli corporei, tanto che sul mercato si trovano prodotti e servizi proprio dedicati alle loro esigenze.



Quello dell'uomo non curato è ormai un mito superato, la cura della pelle non è più tabù o motivo di imbarazzo perché, oltre a sottolineare preferenze personali, ha ragioni sia igeniche che di salute. Sempre più over desiderano migliorare il loro aspetto, adottare un nuovo look e rallentare il naturale invecchiamento della pelle.

Depilazione e grooming, di cosa si tratta

Il grooming è una pratica utile a preservare la pelle e il corpo: non si limita alla sola depilazione, ma coinvolge anche barba, capelli, pulizia del viso e benessere della cute. La beauty-routine da tempo è parte integrante dei rituali maschili, con maggiore attenzione e interesse all'acquisto di prodotti specifici. A partire dalla depilazione del corpo che può coinvolgere petto, braccia, gambe anche zone intime, anche semplicemente per ragioni igieniche. Senza dimenticare creme e lozioni utili a lenire le irritazioni post-depilazione, in grado di ritardare la crescita del pelo e di idratare la cute.

Gli uomini senior risultano particolarmente attenti a questo genere di routine, abbattendo così vecchi luoghi comuni in favore di un look più fresco e attuale. Il grooming spinge all'acquisto di creme e prodotti specifici per la pulizia della cute, non solo del viso, in modo da prevenire problematiche dermatologiche e arrossamenti. Oltre a rallentarne il naturale invecchiamento, contrastando rughe e solchi cutanei, guadagnandone in elasticità e luminosità, con una texture più tonica e corposa.

Le tecniche migliori per un look perfetto

Estetica, igiene, sport, cura personale o praticità: ecco i motivi che spesso spingono verso la scelta di depilarsi. Sempre più uomini decidono di liberarsi dei peli corporei, altri preferiscono invece semplicemente accorciarli. Fra questi, spiccano i rappresentanti della silver generation, sempre più proiettata verso scelte estetiche precise, per un aspetto sempre curato e gradevole.

Depilazione e trimming

L'eliminazione dei peli corporei può essere solamente una scelta estetica o, ancora, una necessità legata all'igiene e alla praticità quotidiana. Questo perché la cute depilata è meno soggetta all'azione irritante del sudore, così come ad altri tipi di irritazione. Ma quali sono le tecniche migliori?

Rasoio : un evergreen senza tempo, sicuramente il più conosciuto dagli uomini che, sin dall'adolescenza, lo usano per la barba. Bisogna però scegliere strumenti specifici per il corpo e per le parti intime, evitando di usare invece le soluzioni per il viso. Si tratta di un'operazione da eseguire ciclicamente, a seconda della velocità di ricrescita del pelo, e serve attenzione e delicatezza per non irritare la cute;

: un evergreen senza tempo, sicuramente il più conosciuto dagli uomini che, sin dall'adolescenza, lo usano per la barba. Bisogna però scegliere strumenti specifici per il corpo e per le parti intime, evitando di usare invece le soluzioni per il viso. Si tratta di un'operazione da eseguire ciclicamente, a seconda della velocità di ricrescita del pelo, e serve attenzione e delicatezza per non irritare la cute; Crema depilatoria : meglio orientarsi verso un prodotto specifico per la peluria maschile, molto più resistente e dura rispetto a quella femminile. Una crema facile da spalmare, da lasciare in posa secondo le indicazioni del produttore e da rimuovere con cura. È necessario che la crema preservi la cute, grazie a ingredienti in grado di agire sul pelo, senza intaccare il benessere della pelle;

: meglio orientarsi verso un prodotto specifico per la peluria maschile, molto più resistente e dura rispetto a quella femminile. Una crema facile da spalmare, da lasciare in posa secondo le indicazioni del produttore e da rimuovere con cura. È necessario che la crema preservi la cute, grazie a ingredienti in grado di agire sul pelo, senza intaccare il benessere della pelle; Ceretta : è disponibile in due tipologie specifiche, ovvero a caldo e a freddo. La prima si effettua con la cera calda, grazie all'utilizzo di un pentolino, stesa con l'ausilio di un'apposita palettina e rimossa con strisce di stoffa o materiale specifico. Una tecnica non facile da mettere in atto da soli, con il rischio di scottarsi o di non rimuovere i peli in modo corretto. Per questo è bene affidarsi a un centro estetico specializzato. La ceretta a freddo si basa su strisce predosate da scaldare velocemente tra le mani, prima di applicarle sulla parte interessata, strappando via la peluria. Anche in questo caso è bene farsi aiutare, perché ssi rischia di irritare la pelle;

: è disponibile in due tipologie specifiche, ovvero a caldo e a freddo. La prima si effettua con la cera calda, grazie all'utilizzo di un pentolino, stesa con l'ausilio di un'apposita palettina e rimossa con strisce di stoffa o materiale specifico. Una tecnica non facile da mettere in atto da soli, con il rischio di scottarsi o di non rimuovere i peli in modo corretto. Per questo è bene affidarsi a un centro estetico specializzato. La ceretta a freddo si basa su strisce predosate da scaldare velocemente tra le mani, prima di applicarle sulla parte interessata, strappando via la peluria. Anche in questo caso è bene farsi aiutare, perché ssi rischia di irritare la pelle; Depilazione definitiva: una soluzione finale che si ottiene grazie all'utilizzo di appositi strumenti, come la luce pulsata, che agiscono sul bulbo pilifero inibendone la crescita. La tecnica ha effetti positivi sui peli più scuri, ma è bene affidarsi alle mani esperte di un centro specifico con professionisti della depilazione, per evitare brutte sorprese.

A fine depilazione si deterge la cute e si idrata con creme e unguenti specifici, spesso lenitivi come l'olio alle mandorle dolci, in grado di sfiammare e ridare elasticità alla pelle del corpo. Avendo cura di utilizzare per il viso prodotti adatti alla propria tipologia di pelle - grassa, secca o normale - evitando così sgradevoli irritazioni.



Molti uomini alla depilazione preferiscono il più comodo trimming, ovvero l'accorciamento dei peli corporei, per un aspetto più ordinato. Si può realizzare in perfetta autonomia, utilizzando rasoi elettrici specifici per il corpo e dotati di apposite testine che permettono di regolare i peli alla lunghezza desiderata.

Grooming e cura del corpo

Come abbiamo visto, la depilazione maschile può avvalersi di diverse tecniche, con risultati che possono variare a seconda della tipologia di peli e della parte interessata. Creme, schiume e lozioni sono indispensabili sia per idratare che ritardare la ricrescita del pelo, anche per impedire che crescano sotto pelle.

Come sempre, è meglio evitare il fai da te ma è giusto chiedere supporto agli esperti di settore - dermatologo compreso - in particolare se la cute è delicata e fragile. Per un grooming totale non possono mancare la cura dei capelli, con tagli e prodotti per lo styling, la cura della barba e dei baffi.

Ma anche con una skincare adeguata è utile a detergere a fondo la pelle, rimuovendo il sebo in eccesso, la sporcizia e l'azione negativa data dagli agenti atmosferici. Scegliendo un prodotto specifico per la singola tipologia di cute, ma anche creme, sieri e lozioni, perfetti per idratare, tonificare e illuminare la cute.