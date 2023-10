Dolcetto o scherzetto: le maxi scorte di dolciumi per Halloween

È una cosa risaputa, soprattutto oggi in cui Halloween è un fenomeno e una ricorrenza globale: questa è una festa per bambini e soprattutto una festa per bambini che amano i dolci. Certo, magari il fenomeno non è diffuso come nei Paesi anglofoni, in cui Halloween è una lunga tradizione, ma anche in Italia sta prendendo piede e succede sempre di più che i bambini si riuniscano per fare “dolcetto o scherzetto” - ovvero la consueta questua di dolci tipica della vigilia di Ognissanti - nelle case del quartiere. E allora bisogna fare scorta di dolciumi per non farsi trovare impreparati: con le confezioni assortite di Amazon i piccoli non resteranno delusi.

Alla panna acida

Magari questi dolcetti potrebbero non incontrare esattamente il gusto dei bambini più piccoli, perché hanno un sapore molto particolare, ma preadolescenti dediti a “dolcetto e scherzetto”, oppure adulti impegnati in qualche festa con dolci per Halloween, li potrebbero trovare molto gradevoli. Si tratta appunto dei dolci Brain Blasterz: caramelle, leccalecca, gomme da masticare e simili e simili, pronti a dare un’esplosione di gusto. La confezione contiene prodotto in esclusiva Amazon, che non si possono acquistare quindi nei negozi.

Acquista il prodotto su Amazon

Le liquirizie-lazo

Hanno una fama che travalica le generazioni le liquirizie Crazy West di Gelco, che, come da migliore tradizione, sono incartate singolarmente: la confezione ne contiene 200 pezzi, per lasciarsi prendere al lazo dalla bontà.

Acquista il prodotto su Amazon

Un piccolo assortimento

Per chi vuole far scorta sì, ma senza esagerare, c’è la busta assortita Trolli Halloween Sweet & Sour, che contiene i dolcetti più disparati, dalle caramelle alle gelatine gommose. Nella confezione ci sono 360 grammi di dolci e si presentano a tema Halloween sia con il packaging che con l’aspetto del dolcetto stesso.

Acquista il prodotto su Amazon

La mega scorta senza glutine

Caramelle, tradizionali o che “frizzano”, gomme da masticare, leccalecca: tutto senza glutine. È davvero una megascorta quella di Houstand. E tutte le caramelle -220 nel complesso- sono a tema mostri, vampiri e lupi mannari.

Acquista il prodotto su Amazon

Una grande varietà

Contiene davvero una grande diversificazione di caramelle la scorta da 200 pezzi di Cia&Co, tra le quali leccalecca, orsetti gommosi, collanine da mangiare e tutto quello che ci si aspetterebbe di ricevere per Halloween. In questo modo nessun bambino resterà deluso.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli occhi caramellati

Contiene 45 “occhi” la confezione di caramelle Glotzer di Trolli: si tratta di caramelle dalla forma horror, tipica di Halloween, al cui interno c’è dello sciroppo alla frutta. Dolcissimi, ma solo se avete il coraggio di assaggiarli: che parta la sfida, si scoprirà che queste caramelle sono spaventosamente gustose.

Acquista il prodotto su Amazon

I confettini colorati

Un grande classico dei dolci per bambini: i confettini colorati al cioccolato targati Smarties. La confezione contiene ben 24 tubi, che possono essere divisi tra i bambini che verranno a suonare al campanello di casa.

Acquista il prodotto su Amazon

Il dolce sano e buono

Le caramelle si sa, sono buone, ma sono anche un po’ troppo dolci, per cui possono essere mescolate anche con uno snack più sano, come i wafer assortiti Loacker. La confezione di taglia extralarge contiene 80 monoporzioni di miniwafer al gusto cioccolato, nocciola e vaniglia.

Acquista il prodotto su Amazon

La confezione “collaudata”

Portano i marchi Kinder, Lindt, Nestlé, Toblerone e altri, i cioccolatini e i dolci contenuti in questa confezione da 35 pezzi, che contengono per lo più merende a base di cioccolato, in particolare bianco o al latte, ovvero i gusti che piacciono di più ai bambini.

Acquista il prodotto su Amazon

Le mentine assortite

Le mentine non sono caramelle che i bambini apprezzano? Forse sì, ma le Mentos alla frutta, che contengono tutto il sapore più dolce che c’è, sono invece molto amate, e a tutte le età. E in più contengono solo coloranti naturali, estratti appunto dalla frutta. La confezione contiene 120 minitubetti al gusti di arancia, limone, fragola e mela verde.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*