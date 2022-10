Halloween, come decorare casa per la festa dei bambini

Halloween si avvicina, la notte dei mostri, delle streghe e dei fantasmi più spaventosi è alle porte, quale degna conclusione del mese di ottobre. Per i senior è tempo di recuperare stoffe, cappelli, finte ragnatele di cotone per addobbare la casa e accogliere il rituale passaggio dei bambini della zona intenti nel più classico dolcetto o scherzetto, pronti a recuperare dolci e caramelle agghindati secondo la tradizione di Halloween. Per non farsi trovare impreparati ecco tutte le proposte più allettanti di Amazon, con consegna rapida e veloce. Scopriamo insieme le decorazioni più adatte e le più spaventose, per rendere magica la notte di Halloween.

Vetrofanie decorative

Un kit completo per decorare le finestre di casa, ben 69 adesivi di vario formato raffiguranti streghe e mostri perfetti per la festa di Halloween. Dieci fogli con adesivi elettrostatici bifacciali, così da visualizzare il decoro da tutti e due i lati. Facili da applicare e da combinare tra di loro, il kit venduto da Xnova renderà più interessante il look della casa. Scopri il prodotto su Amazon.

Luci decorative per Halloween

Pipistrelli viola, fantasmi spaventosi, zucche arancioni dal ghigno pericoloso, ecco le incredibili luci spettrali per illuminare la notte di Halloween. Venti lampadine da 3,3 metri di lunghezza a filo, per un'illuminazione fissa o lampeggiante e posizionabile ovunque, grazie alla presenza di batterie. Vendute da AGOTD sono perfette per decorare l'interno della casa, ma possono trovare posto anche in esterna, magari appese in giardino, davanti alla porta d'ingresso oppure nella veranda o sul cancello. Rendendo magica anche la recinzione del cortile, offrendo la possibilità di creare angoli dedicati, perfetti per accogliere degnamente gli ospiti. Scopri il prodotto su Amazon.

Giochi in stile Halloween

Un'idea davvero spiritosa per rallegrare i bambini di casa, oppure da donare ai piccoli del vicinato, ecco la borsa kit carica di giochi e accessori dedicati ad Halloween. Un'alternativa perfetta alle classiche caramelle, piccoli regalini tematici utili per rendere l'atmosfera ancora più unica. Il kit comprende dischi volanti di Halloween, denti da vampiro, ragni finti, ma anche anelli ragno, yoyo, timbri, molle magiche, unghie delle dita, baffi, oltre a un magico calderone per streghe e una lanterna a forma di zucca. Il divertimento e la sorpresa saranno assicurati. Scopri il prodotto su Amazon.

Sacchetti di Halloween

Dodici sacchetti di alta qualità, resistenti e super decorativi, con le immagini tipiche della festività, dai ragni al gatto nero, dal pipistrello alle streghe e alla zucca. Ideali per confezionare il set con caramelle e doni da offrire ai bambini che suoneranno al campanello, per una sorpresa davvero incredibile. Completano il set gli adesivi chiudi sacchetto sempre a tema. Scopri il prodotto su Amazon.

Kit decorativo con striscione

Per gli amanti dei gonfiabili ecco il comodo kit decorativo comprensivo di tanti palloncini a forma di fantasma, pipistrello, scheletri e molto altro. Tutto rigorosamente in stile Halloween, con colori a tema e striscione coordinato, facilmente componibile e assemblabile. L'ideale per chi vuole organizzare una festa casalinga per bambini, impreziosendo il tutto con dolci e luci d'atmosfera. Scopri il prodotto su Amazon.