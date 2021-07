Fare l'orto: perché fa bene dopo i 60 anni

Coltivare un orto, o più in generale fare giardinaggio, è un toccasana per la salute a tutte le età, soprattutto per gli over 60. Chi vive a contatto con la natura dimostra spesso dinamismo e vitalità, presenta livelli di stress più bassi della media, oltre a un forte equilibrio a livello fisico e mentale. Un beneficio di cui si può godere anche in città, dove si moltiplicano i progetti di orti urbani privati o pubblici.



Dedicarsi alla coltivazione di verdura e frutta permette di trasformare l’energia negativa in positiva. Consente, infatti, di staccare la spina dalla realtà caotica che ci circonda tenendo alla larga lo stress. La conferma arriva anche da diversi studi che, nel corso degli ultimi anni, hanno confermato come coltivare orti e piante sia utile per ridurre ansia e depressione.

Perché coltivare l'orto: i benefici

Quella che viene definitaviene utilizzata in medicina in diversi ambiti, dai disturbi neurodegenerativi come l'Alzheimer all'autismo. La stimolazione dei sensi garantita dalla coltivazione dell'orto è in grado di coinvolgere la persona a livello emozionale, stimolare la curiosità, migliorare l'umore combattendo gli stati di estremo sconforto.Il giardinaggio ha effetti positivi sullae stimola la circolazione, mentre la luce solare che colpisce l'epidermide stimola la produzione di endorfine. Inoltre i livelli di cortisolo, noto come ormone dello stress, si abbassano: a contatto con la natura il battito del cuore si regolarizza e si stabilizza anche la. Curare il proprio orto, poi, ci offre il vantaggio di avere frutta e verdura di stagione sempre freschi.

Più movimento ed equilibrio mentale

Coltivare un orto significa alimentare una vera e propria. Trascorrere parte del proprio tempo all'aria aperta influisce sull'incremento die ha effetti positivi sul metabolismo, oltre a rafforzare le difese immunitarie. Rastrellare, zappare e curare il giardino è uno stimolo al movimento e mentre compiamo questi gesti, attiviamo la muscolatura e grazie al lavoro manuale aumentano attenzione e concentrazione.

L’orto in balcone: cosa coltivare

Se non si ha la possibilità di dedicarsi al proprio orto in uno spazio verde all'aperto, si può puntare sulle finestre o sui balconi, per iniziare a fare una serie di esperimenti. L’obiettivo deve essere quello di costruire un cassetto in legno da fissare negli spazi a disposizione, per trasformare il davanzale in un angolo verde.

Ma cosa si può coltivare in casa? Si può iniziare con lattuga e radicchio, fagiolini, pomodori, peperoncini. Se si amano i fiori, si può aggiungere un vaso di piante aromatiche, abbinando il rosmarino a una piantina di rose, insieme a salvia, menta e basilico, da usare anche in cucina.



Coloro che hanno a disposizione una parete esterna libera sulla terrazza, possono sfruttare un pallet dove posizionare ganci e vasi sospesi, oltre a bottiglie di plastica riciclate, tagliate e rovesciate, da usare come contenitori. Per iniziare il giardinaggio in casa serviranno guanti, un buon paio di forbici, vasi di forme differenti, annaffiatoio, terra, concime e una piccola zappa. I fili di rafia saranno utili per legare le piante.