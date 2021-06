Green Therapy: quando orto e giardino ringiovaniscono gli over

Il segreto per rimanere giovani dopo i 60 anni si chiama Green Therapy. Letteralmente significa "terapia del verde" ed è l'ultima frontiera del benessere. Decine di studi, pubblicati da alcune delle più autorevoli università di tutto il mondo, hanno dimostrato che la terapia olistica è il modo migliore per prenderci cura di noi stessi, specie quando si è oltrepassata la soglia della terza età. Ma vediamo nello specifico in cosa consiste questa pratica e quali benefici promette.

Che cos'è la green therapy

Dalla cura di una semplice piantina di gerani sul balcone di casa, all'attività di giardinaggio vero e proprio. La Green Therapy fa riferimento a tutte quegli esercizi "terapeutici" - per l'appunto - che hanno a che fare col "verde". E dunque, con la natura e l'ambiente che circondano in cui, talvolta senza neanche accorgercene, siamo totalmente immersi.

Gli over sessanta - ma anche gli under - possono trarre notevoli benefici dalla interazione con la natura sia in termini di benessere fisico che mentale. Già solo una passaggiata all'aria aperta, magari durante una mattinata soleggiata di primavera, può avere un impatto positivo sull'umore oltre che ottimizzare il nostro tempo. D'altronde, chi non si è sentito più energico dopo qualche ora trascorsa a passeggiare in parchi e boschi?

I benefici dell'orticultura

Anche la cura dell'orto, altrimenti nota come "orticultura", può migliorare la qualità della vita. Secondo l'American Horticultural Therapy Association (AHTA), l'attività di giardinaggio può essere utile a mantenere l'equilibrio e la coordinazione muscolare o, come nel caso delle persone anziane, a recuperare abilità manuali perdute. Ma non è tutto.

In un articolo pubblicato sulla rivista Psychiatry Investigation, dal titolo "Quali sono le prove a sostegno dell'uso dei giardini terapeutici per gli anziani?", gli autori Mark B. Detweiler, Taral Sharma e Kye Y. Kim hanno elencato tutti i benefici derivanti dalla pratica dell'orticultura. Ecco quali sono quelli principali:

Miglioramento della tonicità muscolare e della coordinazione;

e della coordinazione; Riduzione del dolore cronicizzato agli arti (per chi soffre di malattie croniche);

cronicizzato agli arti (per chi soffre di malattie croniche); Incremento della capacità di concentrazione e attenzione;

e attenzione; Riduzione dello stress ;

; Miglioramento dell'umore.

La green therapy come attività di socializzazione

Lo avreste mai detto un giardino può trasformarsi in luogo perfetto per la socializzazione? Ebbene, è proprio così. Nati per riqualificare e dare nuova destinazione d'uso a giardini o piccoli angoli disabitati delle città, gli orti sociali sono diventati luoghi di incontro tra residenti di uno stesso quartiere. E così, mentre si piantano erbe aromatiche o si raccolgono i pomodori, è possibile fare quattro chiacchiere col vicino di casa. Ma c'è di più.

Gli orti sociali favoriscono, ad esempio, la nascita di piccole comunità locali garantendo l'integrazione nel tessuto sociale della popolazione in età avanzata. In Italia, sono già molto diffusi e pare stiano riscuotendo discreto successo. Anzi, negli ultimi 5 anni, hanno fatto registrare un incremento del 34,5%: numeri decisamente inattesi rispetto alle previsioni iniziali. Insomma, un motivo in più per abbracciare uno stile di vita green e vivere felici.