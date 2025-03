Festa del papà, gli auguri da mandare anche via WhatsApp

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 19 marzo è la Festa del papà. La data non è stata scelta a caso: in questa giornata si celebra infatti uno dei padri più conosciuti della storia, San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Tradizionalmente tutti i papà in occasione di questa ricorrenza ricevono auguri, dediche, messaggi o anche regali.

I modi per rendere la giornata del proprio caro genitore più bella sono molteplici, ma per non essere banali occorre pensarci per tempo. Ecco dunque alcuni consigli a cui ispirarsi, utili sia per coloro che vogliono usare la tecnologia, come ad esempio WhatsApp , per veicolare una dedica, sia per coloro che preferiscono optare per mezzi di comunicazione analogici.

Cosa scrivere per la festa del papà

La formula classica . È quella che tutti consociamo: buona festa del papà. Ma declinabile in tante lingue diverse come, ad esempio, “Happy father’s day” in inglese, “Feliz dia del padre” in spagnolo, “Glad fars dag” in svedese.

. È quella che tutti consociamo: buona festa del papà. Ma declinabile in tante lingue diverse come, ad esempio, “Happy father’s day” in inglese, “Feliz dia del padre” in spagnolo, “Glad fars dag” in svedese. Ricorrere a citazioni celebri . Alcuni esempi? “ Subito dopo Dio, viene papà ” (Mozart); “ La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli ” (Demostene), “ E’ davvero un buon padre quello che conosce suo figlio ” (William Shakespeare);

. Alcuni esempi? “ ” (Mozart); “ ” (Demostene), “ ” (William Shakespeare); Auguri attraverso la musica. Le canzoni dedicate ai padri sono tantissime: “Father and son” di Eric Clapton, “Sei forte papà” di Gianni Morandi, “La prima festa del papà” di Tiziano Ferro. Perché non sceglierne alcuni versi da inserire in un bigliettino o da inviare via WhatsApp?

Messaggi personalizzati: le frasi per il 19 marzo 2025

Se le frasi celebri possono essere di grande impatto, dall’altra parte un testo scritto di proprio pugno (o, nell’era tecnologica, anche registrato) sarà unico, autentico e arriverà dritto al cuore.

In questo caso occorre focalizzare il messaggio che si intende far avere al destinatario: si può ringraziare il proprio genitore, gli si può rivolgere un augurio specifico, gli si può far sapere perché lo si apprezza, quali sono le qualità che di lui piacciono maggiormente. Si può esprimere un desiderio che lo riguarda. Può essere l'occasione per riavvicinarsi ad un padre con cui non si hanno rapporti da tempo. Gli si può dire semplicemente “Ti voglio bene”.

Auguri al papà attraverso le immagini

Anche le immagini trasmettono messaggi ed emozioni. Un’idea è regalare al proprio genitore una fotografia di famiglia (in analogico o in digitale a ciascuno la scelta) oppure di un luogo a cui è particolarmente affezionato, si può creare un collage di scatti vecchi e nuovi oppure creare un video per lui.

Con le foto ci si può sbizzarrire visto che ormai le immagini possono essere stampate su praticamente qualsiasi supporto: cuscini, magliette, adesivi, portachiavi, scatole e via così.

Chi ne ha voglia potrà realizzare da sé un dipinto o un disegno, magari proprio del suo papà. E per chi è lontano basta una foto e spedirla con lo smartphone.

Leggi anche: