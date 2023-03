Over 60, quali fiori piantare a marzo per un tripudio di colori

La primavera è alle porte e subito la mente corre ai fiori. Colorati, belli e profumati, i fiori non solo contribuiscono a rendere più affascinante un terrazzo o un giardino, ma migliorano altresì l’umore e persino l'autostima anche solo di chi li guarda. Ecco dunque, per gli over appassionati di giardinaggio, quali sono i fiori adatti ad essere piantati a marzo.

Le margherite

Diffusissime in primavera, le margherite crescono spontaneamente nei prati, ma possono essere anche coltivate e fatte crescere in maniera rigogliosa. L’importante è che possano godere di molta luce. Piantarle è semplice: basta spargere i semi, coprirli con uno strato sottile di terra e annaffiarli regolarmente. Il terreno migliore è con fondo argilloso, ma con superficie soffice.

I tulipani, fiori per eccellenza della primavera

Il fascino dei tulipani ha pochi eguali: ne bastano pochissimi per creare una stupenda macchia di colore in giardino. Le varietà e i colori sono davvero numerosissimi e i bulbi riescono a resistere per diverse stagioni. Tali fiori necessitano di un luogo arieggiato e a mezz'ombra e di innaffiature regolari, ogni due giorni durante la fioritura. Se si preferisce avere i tulipani in vaso, è meglio scegliere tutte le varietà botaniche precoci che hanno gli steli più corti.

Le primule, i primi fiori

Precocissime nella loro fioritura, le primule sono molto comuni nei giardini e nelle aiuole e si propagano per seme. La pianta è robusta e molto versatile grazie ai tanti colori, dal giallo al fucsia al viola scuro, solo per fare degli esempi, che la contraddistinguono. Il punto migliore per farle crescere è quello a mezz'ombra. È possibile piantarle direttamente nel terreno oppure possono essere fatte preliminarmente germinare in un vassoio di semina per poi spostarle in un vaso o a terra.

I ciclamini

Anche il ciclamino è una pianta ideale da piantare a marzo. L’imperativo anche in questo caso è la luce. Le piantine devono riceverne tanta. I ciclamini sono disponibili in tantissime varietà e colori che spaziano dal rosa al viola o al bianco.

I ranuncoli

Disponibili in molteplici tinte (giallo, rosso, rosa, bianco, arancione) e caratterizzati dalla forma a palla, i ranuncoli sono eleganti e particolari. Per far crescere bene il ranuncolo, bisogna aver cura di mantenere il terreno ricco di sostanze organiche e ben drenato.

Le petunie

La pianta erbacea proveniente dall’America Latina presenta ogni anno numerosi fiori di diversi colori, a tinta unita o screziati. Il periodo consigliato per la semina è fine febbraio – marzo in un “letto” caldo, mentre la fioritura è prevista da metà primavera fino a metà autunno. La petunia è una pianta molto resistente ma ha bisogno di essere irrigata quotidianamente nei periodi estivi.

Le dalie

Semplicissime da coltivare, le dalie sono di grande effetto grazie alle loro forme e ai colori intensi. Alcune varietà fanno sbocciare dei fiori che sembrano veri pompon. Marzo è il mese perfetto per la messa a dimora del tubero che, dopo alcune settimane, produrrà un fusto che fiorirà in estate.