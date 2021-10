Fitwalking: ecco l'allenamento che conquista sempre più i senior

Se camminare a passo sostenuto fa bene, praticare il fitwalking genera ancora più benefici da diversi punti di vista. Letteralmente significa “camminare restando in forma”, una tipologia di attività fisica che non deve essere confusa con la semplice passeggiata e che può essere praticata da chiunque, indipendentemente dall’età anagrafica.

Il fitwalking, infatti, non richiedere una specifica preparazione fisica, non comporta faticose sessioni di fitness da svolgere in palestra a orari prestabiliti e, soprattutto, può essere svolto all’aperto e in compagnia: questi aspetti rappresentano potenti attrattive e spiegano la crescente diffusione di questa attività anche tra i senior.

Per trarre dal fitwalking tutti i benefici per la salute, il benessere generale e il mantenimento della forma fisica ideale, tuttavia, è importante praticarlo nel modo giusto senza rischiare di farsi male.





Fitwalking e camminata: similitudini e differenze

Cosa distingue il fitwalking da una normale camminata? Ad accomunare le due attività è certamente lo scenario di fondo, che può essere un parco, una strada di campagna, un lungolago o qualsiasi spazio idoneo per svolgere attività all’aperto così come un comune tapis-roulant. A fare la differenza sono sostanzialmente due aspetti:

da compiere, che non devono essere lasciati al caso ma eseguiti in modo da sollecitare muscoli e articolazioni in modo ottimale; la velocità da mantenere, che non dovrebbe essere inferiore ai 5 o 6 chilometri all’ora e che dovrebbe essere mantenuta costante.

Per quanto concerne i movimenti corretti, è sempre preferibile prestare molta attenzione alla postura, tenendo Il tronco in asse con le gambe e sforzandosi di mantenere le spalle, il collo e la testa in posizione eretta, favorendo l’allungamento della colonna vertebrale. Le braccia svolgono un ruolo fondamentale, assecondando il movimento soprattutto se a ogni passo si compie un’ampia oscillazione piegando i gomiti ad angolo retto. Le mani, infine, non devono essere tenute con il pugno chiuso ma presentare i palmi semiaperti.

Benefici per la salute e il peso forma

Dedicarsi regolarmente al fitwalking, praticandolo almeno due o tre volte alla settimana, genera numerosi benefici sia per la salute sia per il mantenimento del peso forma, obiettivo che può rappresentare una sfida ardua se con il passare degli anni si conduce uno stile di vita troppo sedentario.

I vantaggi non mancano, ad esempio, per la salute del cuore, infatti la camminata veloce favorisce il corretto funzionamento del sistema cardiocircolatorio e allontana il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Oltre a regolare in modo naturale la pressione del sangue, si rivela benefico per tenere sotto controllo i livelli della glicemia e del colesterolo.

Notevoli, inoltre, sono i benefici per le articolazioni, spesso compromesse a causa della scarsa attività motoria e della fisiologica degenerazione dei tessuti. Come tutte le attività aerobiche, inoltre, il fitwalking comporta un consumo di calorie che giova certamente al peso forma.

Da non sottovalutare, infine, sono i lati positivi per quanto riguarda la riduzione dello stress e il benessere mentale, non solo grazie al rilascio di endorfine dovuto alla camminata ma anche all’attività sociale che spesso accompagna la pratica del fitwalking.



