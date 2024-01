Come gestire le emozioni dopo i 70 anni

Over 70 alle prese con le emozioni: infatti queste rivestono un ruolo importante anche durante la terza fase del percorso esistenziale. Se il trascorrere del tempo incide sull'elaborazione delle informazioni e sull'attività del lobo frontale del cervello, la percezione delle emozioni non invecchia anzi aumenta il lavoro messo in atto dalla corteccia perifrontale. A confermarlo è uno studio avviato dall'Università della California, che avrebbe osservato la categoria over alle prese con la gestione delle emozioni.

L'invecchiamento sembra non alterare questo procedimento ma a giocare un ruolo preponderante sarebbero le predisposizioni personali, ovvero i singoli processi mentali, ma anche l'approccio nei confronti degli eventi negativi e positivi, oltre al vissuto personale, le esperienze fino alle condizioni di vita quotidiana. Un vero e propio bagaglio di dati che incide sulla sfera emotiva, condizionando così le svariate reazioni messe in atto nei confronti degli eventi giornalieri.

Emozioni dopo i 70 anni, cosa cambia

Un'idea diffusa vorrebbe la felicità e le emozioni positive quale prerogativa tipica dell'età più giovane, ovvero quando progettare per il futuro risulta più facile, mentre alla categoria over verrebbero riservate solo emozioni negative, quelle più tristi e una forte incapacità generale nel gestire le stesse. Sono tutti falsi miti che non coincidono con la realtà dei fatti perché, come accennato in precedenza, la sfera emotiva non verrebbe intaccata dall'età ma ampliata e arricchita. L'esperienza gioca un ruolo importante, come il vissuto personale messo al servizio delle stesse emozioni e che vengono, quindi, affrontate con una migliore consapevolezza.

Di sicuro si devono fare i conti con le esperienze vissute e con il passato, per vivere il presente e il futuro in modo più concreto, con una progettualità realistica e pragmatica, maggiormente più ridotta. Una condizione che può scontrarsi con la voglia di agire e di organizzare tipico della categoria over, ancora pronta a mettersi in gioco. Ma con l'avanzare dell'età potrebbero sopraggiungere una serie di problematiche fisiche, oppure vivere una perdita importante come quella del coniuge, del compagno o degli amici, arrivando anche a fronteggiare una serie di condizioni di instabilità fisica, economica fino all'isolamento sociale. Tutti fattori che possono incidere sulla quotidianita, favorendo una condizione di sopraffazione emotiva e una difficile gestione della stessa.

Over 70, gestire le emozioni è possibile

Per gestire questo aspetto importante della vita personale è fondamentale mettere in atto alcune strategie, partendo proprio dalla singola percezione del quotidiano. Se da un lato gli eventi negativi possono prendere il sopravvento, di contro è possibile utilizzarli come stimolo cognitivo per sbloccare una situazione di stallo. Una vera e propria sfida mentale utile a mantenere attivi sia il cervello che le emozioni, fronteggiando gli eventi negativi con maggiore razionalità, osservando la situazione da ogni punto di vista per districarla con saggezza e metodo.

Per migliorare la capacità personale nella gestione delle emozioni i senior non devono cedere alla pigrizia, non devono rimandare situazioni ed eventi che potrebbero invece creare nuove occasioni positive, partendo dall'oggi, dal presente, realizzando una circolarità stimolante. Una sorta di rete di protezione necessaria per supportare il proprio benessere, sia fisico che psichico. Sotto alcuni consigli utili da applicare nella vita di tutti i giorni:

aumentare le relazioni, aprendo alle interazioni e alle nuove amicizie per allontanare lo spettro della solitudine;

e alle nuove amicizie per allontanare lo spettro della solitudine; confrontarsi su ciò che caratterizza il quotidiano, a partire dalle condizioni che creano maggiore criticità ad esempio come la questione economica oppure le problematiche di salute;

su ciò che caratterizza il quotidiano, a partire dalle condizioni che creano maggiore criticità ad esempio come la questione economica oppure le problematiche di salute; scegliere attività appaganti, piacevoli, magari realizzare i famosi sogni chiusi nel cassetto, dedicando la giusta attenzione ai propri desideri;

appaganti, piacevoli, magari realizzare i famosi sogni chiusi nel cassetto, dedicando la giusta attenzione ai propri desideri; prendersi cura della propria salute ma senza farsi sopraffare dalla negatività, cercando di reagire scegliendo attività di svago e piacevoli;

della propria salute ma senza farsi sopraffare dalla negatività, cercando di reagire scegliendo attività di svago e piacevoli; vivere nel presente , così da assaporare ogni secondo della giornata, ridimensionando la progettualità ma fissando traguardi facili da raggiungere e a breve distanza. Così da spingere sempre in avanti il proprio cammino personale;

, così da assaporare ogni secondo della giornata, ridimensionando la progettualità ma fissando traguardi facili da raggiungere e a breve distanza. Così da spingere sempre in avanti il proprio cammino personale; curare se stessi a partire dall'aspetto passando per l' abbigliamento e le attività sportive, anche se blande;

e le attività sportive, anche se blande; sposare una routine creativa che non sia piatta o monotona ma ricca di piccoli appuntamenti e novità.

Piccoli stratagemmi che possono rivelarsi utilissimi per scacciare le nubi dello sconforto, una serie di attività semplici ma necessarie per migliorare l'approccio verso il quotidiano. Un atteggiamento positivo e sereno potrà aiutare gli over ad affrontare le difficoltà con maggiore calma, con maggiore pragamatismo in modo da individuare la soluzione rapidamente e con facilità.

Leggi anche: