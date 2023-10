Over e influenza, ecco come prevenirla e affrontarla nel modo giusto

Ecco una delle problematiche stagionali più ricorrenti, parliamo dell'influenza che si presenta puntualmente ogni volta che dall'estate si passa all'autunno o con la diminuzione delle temperature invernali. E così i virus influenzali hanno modo di diffondersi con facilità, complicando la quotidianità e in particolare quella delle categorie più delicate. Ad esempio gli over che risultano più esposti al contagio, nonostante tutte le accortezze del caso.

L'influenza è una problematica di facile gestione, che si può superare con facilità, ma che può causare qualche criticità e qualche disagio nelle persone con patologie e problematiche fisiche. In età adulta può mostrarsi più fastidiosa del consueto, per questo è importante gestirla nel modo giusto. Magari supportando gli over di casa nel percorso di guarigione o, meglio ancora, mettendo in atto una serie di strategie per prevenirla. Scopriamo come fare.

Influenza, cos'è e sintomi

L'influenza stagionale è una malattia di tipo respiratorio, causata da virus influenzali che colpiscono le vie respiratorie come naso, gola e polmoni. Il contagio risulta rapido grazie a una facile diffusione per via aerea, poichè starnutendo o tossendo vengono rilasciate micro goccioline di saliva dove sono presente i virus, di solito a RNA appartenenti al genere Orthomixovirus. Ma può avvenire anche attraverso il contatto con oggetti precedentemente contaminati dalle stesse goccioline di saliva. Il picco influenzale si presenta nella parte centrale dell'inverno, da dicembre a febbraio, e attraverso sintomi facilmente riconoscibili.

L'influenza si può manifestare attraverso brividi, tosse secca, raffreddore con naso che cola, mal di gola, oltre a dolore ai muscoli e alle ossa. Ma anche attraverso una condizione generale di affaticamento, spossatezza e ovviamente frebbe alta, in generale sopra i 38° C. A volte subentra anche uno stato di inappetenza e una forte voglia di sdraiarsi, riposare evitando la luce che potrebbe creare fastidio. La guarigione risulta rapida, 3 massimo 4 giorni fino a una settimana, accelerata dall'assunzione di medicinali suggeriti dal medico curante.

Over e influenza, come si comporta e come prevenirla

L'influenza vanta un decorso spesso rapido e veloce, anche se in alcuni casi può peggiorare condizioni e patologie preesistenti, come nel caso degli over colpiti da varie problematiche di salute quali le cardiopatie, le problematiche epatiche, renali o respiratorie, il diabete. Un organismo già indebolito può sviluppare con maggiore facilità altre infezioni o subire complicazioni e peggioramenti di salute per questo la prevenzione gioca un ruolo fondamentale per il benessere. Una prima soluzione è la vaccinazione antinfluenzale stagionale che aiuta a ridurre le probabilità di contagio ma anche i sintomi ed è molto raccomandata per chi supera i 65 anni e ha diverse patologie.

Ma la prevenzione si può attuare anche mettendo in atto una serie di regole e abitudini quotidiane, che riducono la possibilità di contagiarsi preservando il benessere personale. Tra queste segnaliamo:

lavarsi accuratamente le mani così da igienizzarle, evitando di toccare occhi e bocca;

proteggere bocca e naso mentre si starnutice o si tossisce;

evitare il contatto con persone colpite da influenza;

areare sempre la stanza dove si soggiorna ma anche le varie zone della casa;

seguire uno stile di vita sano, attivo così da limitare lo stress;

avere una dieta bilanciata e una buona idratazione.

Il ruolo dell'alimentazione

Per prevenire l'influenza o per accelerare la guarigione è fondamentale affidarsi a uno stile alimentare sano e benefico, dove l'idratazione sia sempre presente e giochi un ruolo fondamentale. Febbre e secrezioni nasali aumentano la perdita di liquidi, per questo è importante reintegrare magari con il supporto di acqua naturale ma anche tisane calde non zuccherate, succhi di frutta, spremute e zuppe.

Sono consigliati i cibi nutrienti, sani, leggeri, digeribili, con una buona quantità di frutta e verdura perché ricche di proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, sali minerali, vitamine A e C utili a rinforzare le cellule delle mucose per arginare i virus. In tavola non possono mancare cavolfiori, cavoli, broccoli e verza veri antiossidanti, ravanelli, radicchio, sedano, porri, pomodori, peperoni ricchi di vitamine. A seguire carote, zucca, spinaci, barbabietole rosse in supporto delle difese immunitarie, aglio e cipolla dalle valide proprietà antisettiche, e curry, paprica e peperoncino dalle proprietà antinfiammatorie. Senza dimenticare cereali, legumi, uova, rosmarino, salvia, timo, maggiorana, alloro, zenzero, cannella e santoreggia per recupare energia e forza; in ultimo vanno sempre portati in tavola anche agrumi, kiwi, mele e pere per una ricarica di fibre e di vitamina C. Un menu utile per il buon funzionamento dell'organismo e per proteggerlo dall'invasione di virus e batteri.

