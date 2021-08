Ginnastica in acqua, tornare in forma con l'acquagym

La ginnastica in acqua è sempre più praticata da persone di qualsiasi età ma, negli ultimi tempi, sta attirando sempre più le attenzioni degli over 60. Per praticarla non serve essere dei grandi nuotatori, dato che l'acquagym - detta anche aquagym o aerobica in acqua - si pratica in piedi, immersi al massimo fino al torace. Ma quali sono i benefici per il fisico e la mente di questa attività di allenamento?

Cosa è la ginnastica in acqua?

Per ginnastica in acqua, più comunemente conosciuta come aquagym o acquagym, si intende un percorso diche si pratica immersi in. La disciplina mira a incrementare i benefici tipici dell'aerobica con l'attrito causato dall'acqua che, richiedendo un maggiore sforzo fisico, rafforza i muscoli e permette di bruciare più velocemente calorie.L'allenamento avviene con l'aiuto di un istruttore e può avvenire in due modalità:

a corpo libero : riproducendo in acqua gli esercizi più classici dell'aerobica, accompagnati dalla musica;

: riproducendo in acqua gli esercizi più classici dell'aerobica, accompagnati dalla musica; con attrezzi: solitamente pesi e galleggianti, ma non mancano corsi più intensi con l'ausilio di strumenti quali le cyclette a immersione.

Una lezione tipica di acquagym dura all'incirca un'ora.

Benefici della ginnastica in acqua

Immergere parte del corpo in acqua e fare allenamento è un toccasana per ossa, muscoli e pelle. Lo sforzo che si deve fare per vincere l’attrito dell’acqua tonifica i muscoli, oltre a riattivare il sistema cardiocircolatorio. È come se si stessero utilizzando attrezzi sportivi, con la differenza che in acqua si compiono movimenti complessi in modo più naturale. Ciò rende l’acquagym molto adatta agli over 60.





Vantaggi dell'acquagym in piscina

Sono molti i vantaggi che l'allenamento in piscina può garantire all'intero organismo, anche a 60 anni. Fra i tanti, si elencano:

Circolazione sanguigna : il movimento degli arti inferiori in acqua stimola la circolazione del sangue a livello periferico e, allo stesso tempo, drena i liquidi dovuti alla ritenzione idrica;

: il movimento degli arti inferiori in acqua stimola la circolazione del sangue a livello periferico e, allo stesso tempo, drena i liquidi dovuti alla ritenzione idrica; Adipe in eccesso : poiché si tratta di un allenamento aerobico molto intenso, con l'acquagym si bruciano velocemente molte calorie, favorendo la perdita di peso;

: poiché si tratta di un allenamento aerobico molto intenso, con l'acquagym si bruciano velocemente molte calorie, favorendo la perdita di peso; Artrosi e dolori muscolari: l'acquagym prevede anche esercizi specificatamente pensati per gli over 60, con percorsi blandi per riattivare i muscoli e ridurre peso e attrito sulle articolazioni.

Vantaggi dell'acquagym al mare

La ginnastica in acqua può essere effettuata anche al mare, tanto che i corsi dedicati sono sempre più popolari durante le vacanze estive. Ma quali sono i vantaggi dell'acqua salmastra?

Effetto drenante : la forza esercitata dall'acqua salata sul corpo consente di eliminare i liquidi in eccesso, donando anche elasticità alla pelle;

: la forza esercitata dall'acqua salata sul corpo consente di eliminare i liquidi in eccesso, donando anche elasticità alla pelle; Rilassamento muscolare e mentale : chi è stressato e ansioso trova notevole giovamento dall'immersione nell'acqua di mare, che cura anche i dolori posturali, come sciatica e mal di schiena;

: chi è stressato e ansioso trova notevole giovamento dall'immersione nell'acqua di mare, che cura anche i dolori posturali, come sciatica e mal di schiena; Effetto disinfettante: i sali minerali contenuti nell'acqua di mare hanno il potere di curare infiammazioni della pelle come dermatiti e psioriasi.

I migliori esercizi da effettuare in acqua

Ma quali sono gli esercizi in acqua più adatti agli over 60? L’obiettivo di donare beneficio al proprio corpo deve essere raggiunto in maniera graduale. Per questo motivo, inizialmente bisogna immergere in piscina o al mare solo le caviglie, al massimo i polpacci, e camminare per circa dieci minuti. Successivamente si deve andare più in profondità e farsi coprire dall’acqua fino all’altezza del bacino. L’esercizio da effettuare a questo punto è quello di correre da fermi, prima alzando le punte dei piedi e poi muovendo le gambe in avanti e indietro.

La difficoltà di questo tipo di ginnastica deve aumentare man mano. Il livello seguente è rappresentato dai saltelli sul posto, aprendo e chiudendo le gambe e poi incrociandole. Immergendosi fino al collo, gli stessi esercizi vanno ripetuti per le braccia che, da lungo i fianchi, vanno alzate a ripetizione fino al collo e, poi, ruotate in senso orario e antiorario. Tutti gli esercizi vanno cadenzati, aumentando sempre di più la serie da effettuare. Di solito, i personal trainer fanno cominciare i meno esperti con dieci ripetizioni, fino ad arrivare a un massimo di cinquanta.

Ginnastica in acqua con l’ausilio di attrezzi

Altri esercizi in acqua utili per mantenersi giovani prevedono l’utilizzo dinormalmente usati sulla terraferma. È il caso di cyclette, guantoni da boxe e del punching ball. Laè molto praticata ed è importante per tonificare i tessuti muscolari, oltre a migliorare il sistema cardiovascolare. Rispetto al normale esercizio che viene effettuato in palestra o a casa propria, utilizzare attrezzi immersi in acqua può garantire maggiori effetti benefici, soprattutto alla muscolatura delle gambe e alle articolazioni basse.Infine, sul fondo della piscina o della vasca utilizzata per la ginnastica si può fissare uno step e procedere ad effettuare i consueti esercizi che si fanno su un tappetino o in. Lo stepper è un attrezzo che permette di far lavorare e rinforzare cuore e polmoni.

Le controindicazioni della ginnastica in acqua

Fare movimento in acqua può avere anche qualche piccola controindicazione. Nulla di particolarmente preoccupante, ma è sicuramente utile elencare i pochi effetti collaterali: