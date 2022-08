Ginnastica dolce per over 50

La ginnastica dolce genera benefici per tutti a prescindere dall’età, tuttavia è proprio quando il passare degli anni inizia a farsi sentire che questo tipo di attività fisica può rivelarsi un prezioso alleato per mantenersi in salute.

Coinvolgendo tutto il corpo e non richiedendo sforzi fisici eccessivi, la ginnastica dolce ha come obiettivo quello di tonificare i muscoli in modo lento e graduale. Gli esercizi si adattano perfettamente alle esigenze individuali e al livello di preparazione personale, basandosi su movimenti e sequenze semplici e facili da eseguire.

Per gli over 50, in particolare, questo tipo di ginnastica è in grado di prevenire una lunga serie di infortuni legati proprio alla scarsa mobilità e agli sforzi eccessivi che possono compromettere il benessere delle articolazioni.

Benefici della ginnastica dolce

La ginnastica dolce è una disciplina che permette di ottenere facilmente uno stato di benessere sia fisico sia psichico, concentrandosi sia sulla respirazione sia sui movimenti veri e propri mirati a tonificare e allungare i muscoli senza tuttavia gravare sulle articolazioni.

I movimenti, infatti, sono eseguiti a corpo libero e non richiedono l’uso di specifici attrezzi, esercizi che non richiedono sforzi elevati e che non impongono di potenziare la resistenza. Per quanto riguarda i possibili benefici che si ottengono praticando con costanza la ginnastica dolce, è possibile riassumerli come segue:

migliorare la respirazione, che diventa più controllata e contribuisce a potenziare le funzionalità dell’apparato respiratorio;

tonificare i muscoli, facendo acquisire elasticità e contrastando gli effetti dell’invecchiamento;

aumentare la densità ossea , che diminuisce con l’avanzare dell’età anche a causa dell’ osteoporosi ;

, che diminuisce con l’avanzare dell’età anche a causa dell’ ; migliorare l’apparato cardiocircolatorio, agendo positivamente a livello del cuore e di polmoni;

prevenire l’ incontinenza urinaria , grazie al progressivo rafforzamento del pavimento pelvico;

, grazie al progressivo rafforzamento del pavimento pelvico; migliorare la postura e l’equilibrio, due elementi fondamentali per la mobilità.

Un ultimo aspetto positivo riguarda la socialità, infatti frequentare corsi di ginnastica posturale tenuti da professionisti rappresenta un’occasione perfetta per fare nuove conoscenze e condividere interessi comuni con altre persone, coltivando i rapporti sociali.

Ginnastica dolce in acqua

Anche l’acqua rappresenta l’ambiente ideale per praticare la ginnastica dolce, unendo agli effetti positivi dei movimenti anche un piacevole e benefico massaggio. Sono numerose, infatti, le piscine e i centri sportivi che offrono corsi di ginnastica dolce pensati proprio per facilitare l’esecuzione degli esercizi e rendere ancora meno intensa l’attività a carico delle articolazioni.

Esercizi di ginnastica dolce

La lista degli esercizi di ginnastica dolce è lunga e variegata, tuttavia a caratterizzare questo tipo di movimenti sono sempre la massima semplicità e il basso impatto. In palestra o a casa, ad esempio, è possibile ripetere alcune semplici sequenze: