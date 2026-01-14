Gonna in pizzo, il trend sensuale del momento: come indossarla in inverno

La gonna in pizzo è un capo chic e dal carattere romantico. È ultrafemminile ed è perfetta per mise eleganti e ricercate che denotano grande personalità e voglia di osare e sperimentare. È un capo che può essere abbinato con furbizia anche a look più easy e disinvolti.

Si può sfruttare da mattina a sera senza problemi. Spesso con l’abbassarsi delle temperature si tende a metterla da parte perché ritenuta dal tessuto leggero. Ma basta metterci sotto collant colorati coprenti per una stratificazione a prova di freddo.

Durante la stagione invernale 2026 diventa in un vero e proprio must have che sta spopolando sui social nei profili delle celebreties e delle fashioniste. Molto utilizzata nello street syle consente di aderire ad un outfit irripetibile che non passa assolutamente inosservato.

Si può indossare in ogni età grazie ad abbinamenti ad hoc che conferiscono uno stile degno di nota. Le fashioniste consigliano questi quattro abbinamenti facili da copiare e perfetti anche per donne over 50.

Gonna bianca midi con bomber in stampa animalier

Look da sfoggiare con disinvoltura dal mattino alla sera. Si può sfruttare anche per andare in ufficio e/o per le occasioni speciali. La gonna bianca in pizzo dona luminosità nelle giornate più uggiose. Si abbinata ad un bomber corto dalla stampa animalier e ad un paio di Mary Jane rigorosamente con il tacco.

Gonna corta in satin con giacca di pelle

Per un look energico e grintoso questo abbinamento è perfetto. La gonna corta in satin con i bordi in pizzo mette in mostra le gambe e conferisce un’allure misteriosa e sensuale. Abbinata al chiodo di pelle denota personalità e voglia di osare. Questo abbinamento è dedicato ad over 50 ribelli. Ai piedi non possono mancare anfibi o biker boots.

Gonna a portafoglio con cappotto lungo

Per un total black look non può assolutamente mancare questo modello di gonna in pizzo nero da portare con collant in pendant e décolleté alte. A conferire mistero ed eleganza a questo outfit il cappotto a doppio petto sempre nero e lungo . Se si vuole smorzare l’effetto total black si può optare ad una nuance rossa o caramello

Gonna lunga con la giacca di suede

Il modello lungo si abbina alla perfezione con gli stivaletti e un soprabito caldo e avvolgente.

Le tendenze di questo inverno consacrano ildegno di stile. È un capo spalla raffinato che non può mancare nel guardaroba perché la sua vestibilità è confortevole e pratica. Laconferisce un tocco glam alla gonna in pizzo.