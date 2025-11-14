Cappotto extralungo, la tendenza inverno 2026. Quali modelli scegliere

Per l’inverno 2026 il cappotto diventa extra lungo.

Questa particolarità lo rende un capo passepartout e in grado di far impazzire le amanti di questo capospalla dal fascino elegante e intramontabile. In particolare il cappotto extralungo risulta ultra comodo e versatile. Avvolge l’intera silhouette donando un senso di calore e sprigionando vibes cozy.

Questa versione arriva rigorosamente sotto le caviglie e in alcuni casi tocca proprio terra. Si arricchisce di sensualità indossato con i tacchi alti. È un capo molto amato dagli estimatori dello street syle perché si adatta facilmente sia ai look casual che a quelli più formali previsti per le occasioni importanti.

Ha spopolato sulle passerelle dove i toni borgogna hanno conquistato tutti. Quest’anno con le nuance si può davvero spaziare. Si può infatti optare per quelle classiche come il color cammello, nero o bianco per raggiungere poi quelle navy, borgogna o grigio. Una nuance che sta conquistando tutti è il rosso e il viola ametista che denota personalità ed è dedicato alle donne che sanno osare con disinvoltura a qualsiasi età.

Molto apprezzato è l’abbinamento con i jeans e i pantaloni sartoriali ma è anche perfetto sopra abiti midi, gonne cortissime, gonnelloni stile boho chic e abiti in maglia. Come capospalla è in grado si slanciare la silhouette di coloro che hanno un’altezza che supera 1,65 m. Scopriamo quali sono i 4 modelli di cappotto extra lungo più chic a cui ispiravi.

Trench coat cammello

Un vero e proprio evergreen con la cintura da stringere in vita. Come nuance il color cammello risulta facile da abbinare e sta bene alle donne dalla pelle olivastra e dai capelli scuri. Si abbina con facilità sia ad outfit sporty chic che a quelli eleganti e formali. Si può sfoggiare da mattina a sera con disinvoltura.

Doppio petto nero

Perfetto per un total black look e per un’occasione speciale. Questo modello trasuda stile ed eleganza. Sta bene con gonne e vestiti sensuali e ultra femminili. Lungo sino alle caviglie è perfetto da abbinare a Mary Jane con tacco alto.

Scoat coat rosso

La caratteristica dello scoat coat che non passa inosservata è la sciarpa incorporata che oltre ad essere funzionale nelle giornate più fredde e ventose, è un accessorio molto amato dalle fusioniste. Perfetto per i look casual e portato sotto jeans in denim chiaro o bianco. Modello e colore che spigiona grinta e vitalità. Risulta perfetto per donne che sanno osare.

Bianco in maglia

Super caldo, avvolge tutta la silhouette riparando dal

freddo con stile. Da abbinare ad abiti e gonne corte. È in grado di donare romanticismo e un tocco boho chic ad ogni outfit. Perfetto con i jeans a zampa di elefante in pieno revival anni '70 abbinato agli stivali texani.