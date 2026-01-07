Gonna lunga: 5 look per abbinarla questo inverno

Comoda, morbida, elegante, la gonna lunga è il capo giusto da indossare durante le occasioni più classiche e ufficiali. Ma anche l'elemento casual da sfoggiare durante il giorno, per un look mix&match più stiloso, pratico ma non privo di fascino.

Ed è proprio lo street style la fonte di massima ispirazione per creare outfit originali, e trarre ispirazione per indossare la gonna lunga in modo originale e comodo. Ideale anche in l'ufficio, per un aperitivo con gli amici, oppure da sfoggiare durante un giro in centro o per una cena più elegante.

Basta scegliere il modello più adatto per il proprio stile, così da valorizzare la propria linea e creando abbinamenti originali, adatti per ogni occasione. 5 proposte look e di tendenza per gli over da sfoggiare questo inverno.

Gonna lunga e micro top

Un golfino cropped è ideale da abbinare a una gonna lunga, dal taglio dritto a colonna oppure anche in versione svasata con spacchi anteriori e pieghe. Meglio puntare sull'abbinamento tono su tono, magari in blu, nero o marrone, meglio se tutto in lana per una vestibilità comoda e soffice. Mini bag coordinata e stivale corto con tacco basso, meglio se in tonalità a contrasto, da abbinare con bracciali e orecchini.

Gonna lunga con camicia e gilet

Per un look da città la gonna lunga maxi in misto lana, ma dallo stile minimal, si sposa perfettamente con un gilet corto in lana morbida, da indossare sopra una camicia leggermente aderente. Per i colori si può giocare con il bianco della camicia da coordinare con un gilet dai toni naturali, come il beige, e una gonna color terra. Con scarpa bassa o stivale coordinato, ma nei toni chiari.

Gonna plissetta e maglione oversize

Comoda e al contempo elegante è la scelta stilistica che vede una sempre affascinante gonna plissettata, magari satinata, in abbinamento con una maxi maglia morbidissima. Il total look in rosso borgogna o in blu notte è perfetto per gli over che amano la moda e le tendenze, perché crea uno stile raffinato e confortevole. Meglio ancora il total look in bianco, sicuramente di classe e luminoso da spezzare con scarpe con zeppa alta in gomma sempre in bianco, oppure con uno stivale basso morbido.

Gonna lunga con maglia e cintura in vita

Una gonna morbida e dal taglio dritto si può coordinare con una maglia soffice con maniche larghe, valorizzando il punto vita con una cintura alta, preferendo colorazioni classiche come il grigio oppure il nero. In alternativa si può optare per un modello di gonna larga con pieghe ma a vita alta, magari in marrone o nero, da abbinare a una maglia corta ma larga, o anche un dolcevita color caramello, e cintura in vita coordinata.

Gonna lunga con sneakers e cappotto lungo

Un'idea stilosa e moderna quella che vede una gonna lunga in maglia abbinata a un cappotto morbido, il tutto completato da un paio di sneakers basse. Una scelta vincente e comoda, ma anche calda e confortevole grazie alla presenza di una maglia maxi di lana pesante e un paio di collant coordinati. Meglio optare per toni più classici come il nero o il grigio, o anche per il colore di tendenza dell'anno ovvero il Cloud Dancer, per un total look raffinato e attuale.

Con la gonna lunga si possono realizzare innumerevoli combinazioni stilistiche, da quelle più attuali a quelle più classiche.

Senza dimenticare un evergreen molto amato, ovvero ladal taglio lungo da abbinare con una maglia larga e soffice ma leggermente cropped. Un classico della stagione e perfetto per affrontare l'inverno con classe.