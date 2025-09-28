Gonne lunghe: i modelli da scegliere questo autunno e come abbinarle

Versatile e pratica, la gonna lunga è un capo d'abbigliamento che si presta a innumerevoli interpretazioni di stile senza perdere la sua peculiarità principale: la libertà di movimento. Perfetta per ogni occasione riesce a ritagliarsi un posto di rilievo in ogni stagione, trasformandosi da capo estivo e primaverile - leggero e svolazzante - a indumento perfetto per coprire e proteggere le gambe dai primi freddi.

Protagonista delle tendenze moda della primavera-estate, la gonna lunga ha conquistato le luci della ribalta anche sulle passerelle autunnali divenendo un capo must have davvero irrinunciabile. La versione lunga fino alle caviglie continua a conquistare sempre più appassionati, trasformandosi in un elemento perfetto per ogni interpretazione di stile, ideale anche per gli over.

Gonna lunga, i modelli più gettonati e come abbinarli

Parte integrante di quasi tutte le epoche storiche, la gonna è un capo di abbigliamento in continua trasformazione ed evoluzione. Tanto da rappresentare, con brio ed eleganza, i cambiamenti che hanno caratterizzato la cultura e la società, ma senza perdere il suo posto all'interno dell'armadio. Perfetta per ogni età, la gonna lunga è il capo giusto anche per gli over appassionati di moda, e sempre alla ricerca dell'abbinamento perfetto da sfoggiare. Per non sbagliare ecco i modelli più amati e qualche idea per abbinarli nel modo giusto.

Maglione morbido e ampio

Una maglia ampia di lana a girocollo è l'ideale in abbinamento con una gonna morbida di cotone pesante, o di lana. Basta puntare sulle tonalità autunnali giocando con le colorazioni calde della stagione, e di tendenza, che rimandano ai colori della terra e delle foglie. Si può completare il look con un paio di sneakers basse o di mocassini, sempre in tonalità autunnali da abbinare a una borsa morbida e maxi bracciali tono su tono. Per un look più aderente sostituite la maglia con un dolcevita morbido.

Stivali comodi

Con il tacco alto o basso, di gomma o in pelle scamosciata, oppure in puro stile texano, gli stivali completano alla perfezione il look. La scelta della gonna può ricadere su un modello comodo e plissettato, oppure su un modello in lana leggermente aderente o anche su una maxi gonna in stile scozzese. Perfetta in tandem con un paio di stivali biker per un tocco rock. A completare il look un maglia in stile, oppure una maglietta a maniche lunghe con giacca similpelle scamosciata.

Gonna a campana

Un modello senza tempo e che rimanda allo stile anni '50, la gonna a campana è un capo attuale che sottolinea i punti di forza mascherando le parti critiche. Tutto merito del taglio sartoriale che la caratterizza, con vita leggermente alta e con il tessuto che si allarga verso il basso. Una misura che può risultare accennata oppure fortemente enfatizzata, per un look moderno ed elegante. Perfetta in tinta unita o con micro fantasie, da abbinare con una giacca con manica ampia oppure con un giubbotto in ecopelle, pochette e scarpa bassa.

Wrap skirt per un look strutturato

Una gonna sempre attuale si tratta della wrap skirt, o gonna portafoglio, con sovrapposizione di più strati di tessuto che definiscono questa chiusura così particolare. Nella versione moderna si gioca con lacchi, bottoni e ganci, ma anche con tagli leggermente asimmetrici che migliorano la vestibilità di questo capo, in grado di adattarsi alla linea del corpo. Per uno stile deciso si può puntare sui toni più scuri, fino al nero, abbinando la gonna con un cappotto leggero, una maglia a collo alto e scarpe basse ma con plateau.

Gonna oversize

Lo stile oversize è tornato d'attualità, concentrandosi su molti capi di abbigliamento: dai cappotti alle camicie, passando per giacche e gonne lunghe. Un modello ampio in lana è perfetto per ottenere una vestibilità comoda e libera, da abbinare a una giacca in stile e una camicia o una maglia più aderente. L'effetto finale è quello di un outfit elegante, confortevole e rilassato.

La gonna lunga è un capo davvero irrinunciabile, ed è perfetta per ogni

occasione e ogni stile. Basta scegliere il modello più adatto, puntando su toni materici e in tinta unita, o con decori micro ma eleganti, arricchendo il tutto con dettagli mirati utili a completare l'outfit senza appesantirlo.