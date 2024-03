I 4 integratori antinvecchiamento da assumere ogni giorno

Responsabili della neutralizzazione dei radicali liberi in eccesso, sono veri alleati nel preservare il nostro capitale giovanile.Spesso paragoniamo i radicali liberi ad agenti corrosivi che ci fanno “arrugginire” ogni giorno un po’ di più, attaccando le nostre cellule. Di fronte a queste molecole esistono due sistemi di difesa . Una prima linea è prodotta dall'organismo stesso, sono chiamati antiossidanti endogeni. Ad essa si aggiunge una seconda linea essenziale, quella degli antiossidanti (esogeni) forniti dagli alimenti. Gli antiossidanti sono, certamente, dei veri e propri scudi protettivi contro l'invecchiamento cellulare, ma dobbiamo pensare anche a ridurre lo stress ossidativo legato al tabacco, all'alcol, al "cibo spazzatura" e a diminuire le situazioni che genereranno infiammazioni croniche come stress e disturbi del sonno.

Perché utilizzare un integratore alimentare antietà

I cosmetici antietà hanno un'azione mirata solo esterna e l’invecchiamento cutaneo deriva da diversi processi interni del corpo:

ossidazione delle cellule;

stress ossidativo;

mancanza d'acqua ;

carenza di acidi grassi essenziali;

Per mantenere la pelle giovane, è importante avere un apporto sufficiente di sostanze nutritive. Gli integratori alimentari antietà o rassodanti concentrano principi attivi e rappresentano un'ottima soluzione per combattere l'invecchiamento cutaneo.

Di quali nutrienti ha bisogno la nostra pelle per rimanere giovane?

Per mantenersi giovane, la pelle ha bisogno di molecole antiossidanti come le vitamine C ed E, acidi grassi essenziali e principi attivi tonificanti. Alcuni principi attivi aiutano anche a stimolare la rigenerazione delle cellule della pelle.

I 4 integratori alimentari antietà:

Bisogna privilegiare ingredienti di origine naturale e da agricoltura biologica. Gli ingredienti chimici rappresentano un ulteriore fattore di aggressione per le cellule, in particolare per quelle della pelle.

Ginseng in capsule : un potente tonico per la pelle che ha il suo posto nei cosmetici. La sua naturale ricchezza di sostanze nutritive aiuta a stimolare la rigenerazione delle cellule della pelle e ad affrontare lo stress ossidativo responsabile dell'invecchiamento precoce delle cellule. Dona una carnagione più luminosa e rende la pelle più elastica. Il ginseng è ricco di aminoacidi, minerali, ginsenoidi e molecole antiossidanti: vitamine C ed E. Il suo alto contenuto di vitamine del gruppo B lo rende anche un integratore alimentare d'elezione per stimolare la rigenerazione cellulare. Può essere assunto con un ciclo rinnovabile da 4 a 12 settimane, tuttavia non è consigliabile assumerlo per più di 3 mesi senza interruzione.

La principale fonte di antiossidanti resta il cibo. È necessario creare piatti colorati per moltiplicarli e diversificarli. L'ideale è un modello nutrizionale come la dieta mediterranea, la dieta di Okinawa o una dieta vegetariana ricca di frutta, verdura e cibi integrali. Senza dimenticare le spezie e le erbe aromatiche: curcuma, cannella, aglio, zenzero che sono ricchi di sostanze antiossidanti.

Il modo migliore per stimolare la produzione naturale di antiossidanti endogeni è avere un'eccellente sensibilità all'insulina, infatti la glicemia alta è il segno di un disordine metabolico che riduce drasticamente la produzione di antiossidanti endogeni, mentre l'attività fisica ne stimola la produzione.

Bisogna sempre concedersi una passeggiata da 45 minuti a un'ora, palestra , giardinaggio, bicicletta o sci di fondo. La sudorazione è un segno di sufficiente intensità, non ha senso esaurirsi. Alcune accelerazioni di un minuto durante l'attività aumentano notevolmente l'efficienza e sarebbero da fare ogni 2 giorni.

Attenzione: l'attività fisica non deve favorire un maggiore consumo di zuccheri nel pasto successivo. Meglio evitare inoltre di consumare barrette o bevande zuccherate prima e durante l'attività fisica. L'acqua è sufficiente.