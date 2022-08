Idee regalo uomo di 60 anni

Indipendentemente dal legame personale e dalla ricorrenza da festeggiare, trovare valide idee regalo può trasformarsi in un’impresa ardua. Se il destinatario del dono è un uomo di 60 anni, ad esempio, potrebbe essere difficile scegliere oggetti, gadget o prodotti che ancora non possiede e che potrebbero rivelarsi un pensiero gradito.

Il rischio di regalare doppioni o di scegliere un oggetto destinato ad essere messo da parte è sempre dietro l’angolo. È molto importante, inoltre, conoscere gli interessi di chi dovrà ricevere il regalo e cercare di andare incontro alle preferenze individuali, senza farsi condizionare troppo dai gusti personali tenendo sempre d’occhio il budget di spesa.

Per chi è a corto di idee e vuole far felice un padre, uno zio, un marito o più semplicemente un amico o un collega, ecco una carrellata di idee e proposte regalo perfette per un sessantenne.

Smartwatch

Non è mai troppo tardi per sfruttare tutti i vantaggi delle tecnologie più all’avanguardia, anche dotandosi di un pratico smartwatch. È un orologio da polso intelligente e funzionale che permette di utilizzare una lunga serie di funzioni, oltre naturalmente alla visualizzazione dell’orario.

Un dispositivo smart da collegare allo smartphone per accedere a diverse funzionalità, dall’avvio di chiamate alla lettura dei messaggi e delle email, dalla consultazione dell’agenda all’uso delle applicazioni. Uno smartwatch può rivelarsi il regalo perfetto per un sessantenne abituato a utilizzare quotidianamente lo smartphone e desideroso di sperimentare un altro device, altrettanto pratico e innovativo.

Set di degustazione whisky

I sessantenni che apprezzano un buon whisky di qualità non potranno che essere felici di ricevere un set di degustazione, un kit contenente tutto l’occorrente per godersi un momento di relax da soli o in compagnia. Un kit, ad esempio, può contenere bicchieri, sottobicchieri, pinze per il ghiaccio e altri accessori ad hoc.

Alcuni set, inoltre, prevedono la presenza delle pratiche pietre di raffreddamento per whisky realizzate in granito, in forma sferica o a cubetti. Una valida alternativa al classico ghiaccio che non rischia di annacquare la bevanda.

Set da barba

Per un uomo che porta il pizzetto o la barba, inoltre, una valida idea regalo è data dal set da barba: un pratico kit che comprende una serie di prodotti indispensabili per prendersi cura del viso valorizzando al meglio il proprio aspetto.

Il set da barba può contenere, ad esempio, uno shampoo e un balsamo utile per nutrire e ammorbidire, accompagnati da un olio ed eventualmente da un pettinino specifico, oppure da pennello e rasoio per coloro che preferiscono una rasatura classica senza adoperare il rasoio elettrico.

Set per barbecue

Se la cucina è l’hobby preferito dal destinatario del regalo, un pratico set per barbecue potrebbe essere il dono perfetto. Il contenuto del set può variare notevolmente e prevedere la presenza, ad esempio, di una serie di utensili indispensabili per allestire una grigliata: pinze, spiedi, pennello, paletta, guanto ignifugo, pratiche stuoie adatte alla cottura della carne ma anche saliere, pepiere ed eventualmente anche un ricco ricettario a cui ispirarsi per realizzare ottimi barbecue in ogni stagione.