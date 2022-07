I migliori prodotti per la rasatura

Una gestualità ben consolidata quella legata al radersi la pelle per regolare ed eliminare la crescita dei peli, una consuetudine che richiede attenzione e pazienza. Non solo, anche la presenza di prodotti specifici, meglio se di qualità e adatti alle varie necessità cutanee.

Amazon propone una serie di articoli mirati, perfetti per ottenere una rasatura ad arte, dal sapone alla crema, passando per la lozione utile per preparare la barba alla rasatura. Un insieme di offerte interessanti da applicare con massaggi delicati e circolari o con il supporto del pennello, scopriamole nel dettaglio.

Gel da barba

Il gel trasparente al tè bianco di King C. Gillette, è disponibile nel comodo tubo da 150ml, perfetto per ogni stile di barba, rasatura e rifinitura. Protegge la cute durante la rasatura, non produce schiuma ma la tonalità chiara garantisce una rifinitura accurata. Si versa sulla mano, si applica sul viso e si prosegue con la rasatura consueta per poi risciacquare. La particolare composizione del gel è in grado di proteggere la pelle e rendere più scorrevole tutta l'operazione.

Collezione Barbiere Soft Shaving Cream For Brush

Un prodotto di eccellenza di Acqua di Parma da applicare con il pennello, adatta a ogni tipologia di cute e in grado di produrre una schiuma corposa. Facilita la rasatura riducendo al minimo il rischio di tagli e prevenendo irritazioni, tanto da idratare la cute sia prima che dopo l'operazione. Tutto merito della formula agli olii essenziali e all'acido ialuronico, per un rituale di benessere quotidiano.

Sapone da barba

Un classico della Proraso è il sapone da barba con aloe vera e vitamina E, disponibile in una comoda confezione in tubetto da 150 ml. L'erogazione è facilitata e comoda, da applicare rapidamente sulla pelle con l'aiuto di un pennello da barbiere. Un rituale classico, lento, ma perfetto per dedicarsi un momento di benessere e beauty personale. La crema risulta morbida, inoltre facilita il passaggio della lama lasciando un effetto vellutato.

Crema da barba per pelli sensibili

Prodotta nel Regno Unito ecco la crema da barba della Taylor Of Old Bond Street (Tobs) alle fresche fragranze al bergamotto, limone, lime e lavanda. Impreziosita con cuore di geranio, neroli e ambra che poggia su una base intensa di muschio, patchouli e vaniglia. La consistenza ricorda quella di una lozione in grado di produrre una schiuma protettiva e intensa, perfetta per creare una texture equilibrata per una rasatura senza problemi. Utilizzabile con l'applicazione del pennello o delle sole mani, la crema Tobs è l'ideale per le pelli più sensibili.

Olio pre barba

Della Seven Potions ecco l'olio da applicare prima della rasatura in grado di preparare accuratamente anche le pelli più sensibili. In grado di nutrire e protegge il viso prima della pratica, riduce il rischio di tagli e fastidi ridimensionando anche l'insorgenza di peli incarniti dopo la pratica. Una lozione interamente naturale, non testata sugli animali, è priva di parabeni, PEG, siliconi, coloranti e fragranze artificiali. Prodotto nel Regno Unito l'olio della Seven Potions prepara la cute ammorbidendola prima dell'applicazione della schiuma, lubrificandola e creando uno strato protettivo in grado di facilitare la stessa rasatura.