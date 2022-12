Gli integratori alimentari per gli over possono rivelarsi un valido aiuto in molteplici situazioni, pensati soprattutto per sopperire a possibili carenze nutrizionali che spesso coinvolgono i soggetti che hanno un’età avanzata e che vivono il normale processo di invecchiamento, con tutto ciò che ne consegue.

Un buon integratore alimentare, in particolare, deve essere specifico per l’età del soggetto che lo assume e non può comunque sostituire un regime alimentare sano e bilanciato.

Cosa sono gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono prodotti specifici contenenti vari tipi di sostanze nutritive, dosate e composte in modo ottimale per agevolare una o più funzioni dell’organismo. La finalità di questo tipo di prodotti è quella di integrare l’assunzione di una particolare sostanza, che magari è assente o carente nell’alimentazione quotidiana.

La funzione degli integratori, in particolare, è quella di rispondere in modo efficace all’aumento del fabbisogno di una specifica componente nutritiva, un evento che può manifestarsi frequentemente nelle persone che hanno più di 70 anni.

Quando assumere gli integratori

Prima di assumere un integratore alimentare è importante consultarsi con il proprio medico curante, anche al fine di programmare specifiche analisi del sangue per verificare eventuali carenze.

È anche fondamentale valutare l’assunzione di integratori tenendo conto dei farmaci che si assumono regolarmente, al fine di evitare possibili malassorbimenti o controindicazioni.

Focalizzando l’attenzione sulle persone over, la necessità di assumere integratori alimentari può nascere da diverse esigenze, tanto che questo tipo di prodotti viene suddiviso in diverse categorie a seconda delle funzionalità e dell’obiettivo da raggiungere:

integratori alimentari per la memoria : la riduzione progressiva della capacità di memoria è molto comune, tuttavia è possibile potenziarla grazie ad alcune sostanze come il fosforo, il ferro e le vitamine del gruppo B che sono particolarmente utili per favorire le capacità cognitive;

: la riduzione progressiva della capacità di memoria è molto comune, tuttavia è possibile potenziarla grazie ad alcune sostanze come il fosforo, il ferro e le vitamine del gruppo B che sono particolarmente utili per favorire le capacità cognitive; integratori alimentari per l’inappetenza : la mancanza dell’appetito è un’evenienza abbastanza frequente negli over, che percepiscono in misura ridotta gli stimoli della fame e della sete. Per questo è utile evitare di andare incontro a gravi carenze aiutandosi con integratori ad hoc, a base di vitamine, sali minerali come il potassio e il magnesio e altre componenti efficaci;

: la mancanza dell’appetito è un’evenienza abbastanza frequente negli over, che percepiscono in misura ridotta gli stimoli della fame e della sete. Per questo è utile evitare di andare incontro a gravi carenze aiutandosi con integratori ad hoc, a base di vitamine, sali minerali come il potassio e il magnesio e altre componenti efficaci; integratori alimentari energizzanti: ottimi per rendere lo svolgimento delle attività quotidiane meno faticoso, questi prodotti sopperiscono a eventuali carenze nutrizionali che possono condurre a un progressivo indebolimento, causando debolezza e spossatezza.

Quali integratori scegliere

Ecco alcuni integratori alimentari indicati per le persone over, prodotti contenenti numerose sostanze utili la cui assunzione è comunque da valutare in base alle esigenze personali.

Meritene Mobilis Integratore alimentare tripla Azione

Meritene Mobilis è un integratore alimentare che con la sua formula a tripla azione a base di acido ialuronico, collagene e vitamina C supporta muscoli, ossa e articolazioni, fornendo forza e flessibilità. Contiene proteine di alta qualità e si rivela utile dopo i 50 anni, abbinato ad una dieta sana ed equilibrata per mantenere uno stile di vita attivo. È un integratore alimentare in polvere al gusto vaniglia (10 bustine x 21g), senza glutine e senza zuccheri aggiunti. Scopri il prodotto su Amazon.

Multicentrum Select 50+ integratore alimentare

Multicentrum Select 50+ è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale contenente un mix di vitamine B, formulato per combattere stanchezza e affaticamento e supportare le esigenze nutrizionali degli adulti oltre i 50 anni. Contiene nello specifico vitamina A, B2 e zinco. Scopri il prodotto su Amazon.

Swisse Donna 65+ multivitaminico

Swisse Donna 65+ è un integratore multivitaminico a base di vitamina D e vitamina C, specifico per stimolare le funzioni immunitarie. La niacina, l’acido pantotenico e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, mentre lo zinco favorisce il benessere dei capelli. Contiene estratti di arancia rossa e di semi d'uva, fonti naturali di antiossidanti. Scopri il prodotto su Amazon.

Be-Total Advance B12 integratore alimentare

Be-Total Advance B12 è un integratore alimentare che aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale dopo i 50 anni. Contiene un livello elevato e calibrato di vitamina B12, niacina (vitamina B3) e zinco per supportare la normale funzione cognitiva. È senza glutine, senza zuccheri, senza coloranti e naturalmente senza lattosio. Scopri il prodotto su Amazon.

Sustenium Plus 50+ integratore energizzante

Sustenium Plus 50+ è un integratore alimentare energizzante che, grazie alla formulazione specifica per adulti maggiori di 50 anni e con l’aggiunta di Actiful, permette di potenziare l’energia fisica e mentale. Si rivela utile durante i cambi di stagione, in periodi stressanti o per affrontare giornate intense. La Vitamina C, inoltre, svolge un’azione antiossidante e rinforza il sistema immunitario. Scopri il prodotto su Amazon.

Equilibra 50+ integratore alimentare

Equilibra 50+ è un integratore alimentare che rilascia gradualmente vitamine e minerali. È specifico per favorire maggiore energia, potenziare le funzioni cognitive e stimolare le difese immunitarie. Scopri il prodotto su Amazon.