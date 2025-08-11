Jeans skinny la tendenza in vista dell'autunno. Gli outfit imperdibili a 50 anni

La moda del denim aderente consacrata dai jeans skinny sarà una delle tendenze di moda del prossimo autunno.

A portarli sotto i riflettori sono le passerelle autunno inverno 2025- 2026. Sono la prova che questo modello attillatissimo è tornato in piena consacrazione nello street style. La loro versione per la prossima stagione si fa aderente e minimalista.

Capo versatile e tanto amato dalle fashioniste si arricchisce di tessuti confortevoli, morbidi ed elastici che permettono una praticità degna di nota. A dominare sono quelli a vita bassa che si adattano alla perfezione alla silhouette a clessidra a pera bilanciandone le proporzioni.

Sono una modello che aiuta a slanciare la figura e valorizzare il lato b esaltando la femminilità con stile. Scopriamo quali sono saranno gli outfit autunnali che ci permetteranno di indossare i jeans skinny con stile anche a 50 anni.

Con il blazer per un tocco di eleganza

Questa combinazione non passa inosservata. È un classico senza tempo che si indossa con stile. Molto amato per l’autunno per il blazer nero in pelle che si abbina con delle decolletè con tacco che aggiungono un’allure di eleganza degna di nota allo street style.

Con il gilet e la t- shirt per un tocco androgino

In pieno street style questo abbinamento si arricchisce di dettagli e note originali. Il gilet colorato può essere indossato sopra ad una maglia a righe. Ai piedi sneakers da tennis o sa basket che conferiscono comfort e praticità.

Con camicia over size per un revival Anni Novanta

Outfit molto cool per le fashioniste che si ispirano anche allo stile grunge anni Novanta con fantasie a quadri. Look perfetto da portare con disinvoltura e da abbinare a texani dal fascino boho chic o alle ballerine.

Col body in pizzo per un’allure romantica

Perfetto per una serata speciale da abbinare a scarpe col tacco. Da preferire il denim scuro o nero. Gli inserti in pizzo del body donano un’allure sofisticata e romantica al tempo stesso. Outfit consigliato alle donne che si focalizzano molto sul potere dei dettagli che fanno la differenza.

Con il cardigan lungo per uno stile minimalista

Confortevole il cardigan lasciato sbottonato e che scende morbido può essere indossato sopra un top colorato.

Da abbinare a stivali texani o sneakers da basket. In questo outfit si può puntare sui colori che fanno la differenza. Il denim da preferire è quello chiaro. Per chi vuole osare via libera anche al modello di jeans con strappi all’altezza delle ginocchia.