Malesseri più comuni in estate 60 anni

Sole, mare e relax sono i veri protagonisti dell’estate, una stagione sempre molto attesa che tuttavia non è totalmente esente da malesseri e possibili disturbi. Conoscerli è utile per riuscire a prevenirli e affrontarli fin dalle prime avvisaglie, evitando di compromettere una vacanza o comunque di dover rinunciare al meritato riposo.

Quali sono i malesseri estivi più frequenti? Alcuni sono legati alle alte temperature, altri alle punture di insetti mentre altri ancora possono celare cause legate all’alimentazione.

Colpi di calore

Tra i disturbi più comuni si deve annoverare il colpo di calore, conseguenza di una prolungata esposizione al sole che può colpire tutti indipendentemente dall’età. È un malessere che si manifesta con un innalzamento della temperatura corporea, sudorazione e mal di testa spesso accompagnato anche da nausea e vertigini. L’insolazione può anche manifestarsi con un’eruzione cutanea fastidiosa che provoca arrossamenti ed eritemi.

Per prevenire il colpo di calore è importante evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, avendo sempre cura di mantenersi idratati e di indossare abiti leggeri e traspiranti così come un cappello che possa riparare la testa. Già dai primi segnali, inoltre, è importante intervenire in modo da abbassare la temperatura anche utilizzando un panno bagnato con acqua fresca, da passare sulla fronte, sulla nuca e sui polsi.

Crampi muscolari

I crampi avvertiti a livello dei muscoli sono spesso una manifestazione del calo di potassio e magnesio, sali minerali preziosi che si perdono con la sudorazione che aumenta nel periodo estivo. Si possono avvertire dolori ai muscoli al risveglio o dopo uno sforzo, specialmente a livello delle gambe e delle braccia e sovente accompagnati da debolezza.

Per lenire questo malessere è utile idratarsi in modo corretto assumendo molti liquidi, sia sotto forma di acqua sia mediante integratori appositi. Consumare frutta e verdura fresca rappresenta sempre un valido aiuto per prevenire questo malessere.

Punture di insetti

Oltre alle zanzare e alle vespe, gli insetti che possono provocare punture molto fastidiose sono numerosi e fanno la loro comparsa soprattutto durante la stagione estiva. Se da un lato è utile adoperare rimedi topici come creme e lozioni per calmare prurito e rossore, dall’altro lato esistono diverse tipologie di repellenti cutanei che è possibile utilizzare per evitare le punture, talvolta responsabili di causare uno shock anafilattico.

Congestione gastrica

Può capitare, soprattutto in estate, di essere colpiti da una congestione gastrica dopo aver ingerito una bevanda ghiacciata o consumato cibo contaminato o andato a male a causa del caldo. La causa più frequente di questo malessere è il brusco sbalzo di temperatura in fase di digestione, un processo che necessita di un considerevole afflusso di sangue a livello dello stomaco. I sintomi comprendono sudorazione profusa, nausea, vomito e dolori addominali ma anche sensazione di svenimento o vera e propria perdita dei sensi.

Raffreddore estivo

Può sembrare strano, ma anche in estate i virus del raffreddore possono colpire e generare un malessere transitorio che solitamente scompare nell’arco di pochi giorni. Le mucose delle prime vie aeree superiori si infiammano provocando congestione e secrezioni, che possono essere tenute sotto controllo usando spray decongestionanti o lavaggi nasali con soluzione fisiologica. Per evitare questo disturbo è utile igienizzarsi spesso le mani, prestando attenzione agli sbalzi termici passando da un ambiente molto caldo a un locale dove l’aria condizionata fa abbassare notevolmente la temperatura.