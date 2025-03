Mantenere la piega di notte, tutti i metodi casalinghi

Ascolta ora 00:00 00:00

I capelli di notte possono essere un problema, in particolare quando dopo ore dal parrucchiere è stata fatta la messa in piega. Proteggere la capigliatura facendo sì che dopo una bella dormita si abbia una testa ordinata si può. Vediamo come.

Metodi casalinghi per mantenere la messa in piega di notte

Esistono alcuni trucchi (valevoli per tutti) da mettere in atto per svegliarsi con una capigliatura più bella che mai.

La cuffia . Di seta o di raso è un accessorio che aiuta a mantenere il volume della chioma e per evitare lo sfregamento dei capelli sul cuscino, scongiurando così che si annodino e divengano crespi. In alternativa si può legare attorno alla testa un foulard dello stesso tessuto;

. Di seta o di raso è un accessorio che aiuta a mantenere il volume della chioma e per evitare lo sfregamento dei capelli sul cuscino, scongiurando così che si annodino e divengano crespi. In alternativa si può legare attorno alla testa un foulard dello stesso tessuto; Adagiare delicatamente la testa e i capelli sul guanciale;

delicatamente la testa e i capelli sul guanciale; Utilizzare creme e prodotti ad hoc che aiutano a mantenere la piega;

che aiutano a mantenere la piega; Il cuscino di raso o di seta: riduce l’attrito ed è più delicato per la chioma e non li rovina.

Consigli specifici per capelli ricci, lisci e mossi

Oltre alle dritte generali per mantenere la piega, vi sono trattamenti particolari adatti ad ogni tipo di capello.

come tenere i capelli lisci : per allontanare l’effetto crespo e mantenerli lisci e morbidi l’ideale è raccoglierli in una treccia morbida, in uno chignon basso o in una coda bassa. Importante è legarli senza strizzarli ricorrendo ad un elastico di seta;

: per allontanare l’effetto crespo e mantenerli lisci e morbidi l’ideale è raccoglierli in una treccia morbida, in uno chignon basso o in una coda bassa. Importante è legarli senza strizzarli ricorrendo ad un elastico di seta; come tenere i capelli ricci : l’acconciatura da fare è detta “ananas”. La massa di riccioli va legata (con delicatezza, senza stringere troppo) sulla cima della testa. In tal modo la mattina la capigliatura risulterà voluminosa e ordinata.

: l’acconciatura da fare è detta “ananas”. La massa di riccioli va legata (con delicatezza, senza stringere troppo) sulla cima della testa. In tal modo la mattina la capigliatura risulterà voluminosa e ordinata. come tenere i capelli mossi: le opzioni sono numerose. Si possono legare i capelli (sempre senza strizzarli) in tante trecce, attorcigliare le ciocche su se stesse a chiocciola e appuntarle sulla testa con una forcina, usare i tradizionali bigodini (ora anche nella variante morbida). Questi ultimi possono essere sostituiti da altri strumenti che tutti hanno in casa come la cintura dell’accappatoio o una lunga striscia di tessuto. Posizionandola sulla testa, le ciocche vanno attorcigliate attorno alla stessa.

Proteggere i capelli di notte (e di giorno)

La cura dei capelli dura ventiquattr’ore. Anche di notte le ciocche vanno protette. Ecco alcuni consigli, da metter in pratica anche per non far annodare le ciocche che più sono secche e sfibrate più tenderanno ad annodarsi:

Utilizzare i prodotti giusti : i capelli vanno curati costantemente per mantenerli sani e forti. Per questo sono da preferire prodotti delicati, non aggressivi, il balsamo contribuisce a mantenere le ciocche non solo setose ma anche districate. Esistono poi maschere e prodotti appositi per migliorare ulteriormente la salute del capello;

: i capelli vanno curati costantemente per mantenerli sani e forti. Per questo sono da preferire prodotti delicati, non aggressivi, il balsamo contribuisce a mantenere le ciocche non solo setose ma anche districate. Esistono poi maschere e prodotti appositi per migliorare ulteriormente la salute del capello; Spazzolare la chioma: i capelli vanno spazzolati con delicatezza e in maniera costante. Oltre ad evitare nodi e a mantenerli in ordine, spazzolarli significa anche eliminare le impurità;

la chioma: i capelli vanno spazzolati con delicatezza e in maniera costante. Oltre ad evitare nodi e a mantenerli in ordine, spazzolarli significa anche eliminare le impurità; Asciugare i capelli nel modo giusto, non attraverso sfregamenti, ma tamponandoli con un asciugamano;

i capelli nel modo giusto, non attraverso sfregamenti, ma tamponandoli con un asciugamano; Non stressare eccessivamente la capigliatura con ferri e piastre: l’uso troppo frequente di strumenti molto caldi può danneggiare i capelli per cui occorre centellinarne l’utilizzo.

Capelli sporchi al mattino

A volte capita di dormire e avere la sensazione di avere una capigliatura poco pulita la mattina dopo. I motivi possono essere svariati, ad esempio l’iper secrezione di sebo oppure dall’utilizzo di prodotti non adatti a sé, come ad esempio uno shampoo troppo aggressivo che indebolisce e danneggia i capelli.

Oltre a provare ad agire su uno di questi elementi è importante anche:

avere un’ alimentazione sana ed equilibrata perchè anche il cibo e l’idratazione influiscono sui capelli;

sana ed equilibrata perchè anche il cibo e l’idratazione influiscono sui capelli; usare sempre una federa pulita.

