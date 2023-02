Le migliori pentole e padelle in offerta: tutti i set Lagostina

Lagostina è sinonimo di tradizione, longevità e soprattutto di avanguardia in fatto di accessori, padelle e rivestimenti per una cucina sana. Il marchio offre tantissime soluzioni per chi ama mettersi alla prova ai fornelli: dalla linea di padelle antiaderenti alle comode pentole con manico staccabile, passando per i set multifunzionali, le pentole a pressione, le soluzioni per cotture multilivello e molto altro ancora.

Grazie all'offerte Amazon, è possibile rinnovare l'attrezzatura della propria cucina approfittando di interessanti sconti, con proposte adatte anche per chi ha scelto piani cottura a induzione: ecco le migliori.

Lagostina Cucina Mediterranea, le antiaderenti di qualità

Le padelle antiaderenti in Titanium Easy della linea Mediterranea di Lagostina consentono una cottura sana, leggera e senza grassi. Tutto merito del rivestimento antiaderente, su corpo in alluminio e parte esterna rossa, con indicatore centrale Thermo-Signal che cambia colore quando si raggiunge la giusta temperatura. Facili da pulire, sono perfette sia per i piano a induzione che per gas e forno. Disponibili nel formato da 26 e 30 centimetri di diametro, non manca nemmeno la soluzione grill: ecco le offerte Amazon.

Pentole a pressione, cucina rapida e sicura con Lagostina

La pentola a pressione non può mancare mai nella dotazione della cucina e, per questo, non bisogna farsi sfuggire questa doppia opportunità a marchio Lagostina. Soluzioni ideali per cucinare in modo sano e leggero, risparmiando anche tempo e provando nuove cotture, grazie anche alla presenza del cestello in filo per preparazioni a vapore. Dotate di un sistema di chiusura e apertura facile, offrono il massimo della rapidità e della sicurezza. E i materiali sono ottimi: le pentole sono realizzate in acciaio inox con valvola di pressione Vitamin a due livelli.

Lagostina Linea Rossa, multifunzionalità in cucina

Una linea di pentole ideata e sviluppata con lo chef Simone Rugiati: le proposte Lagostina Linea Rossa si caratterizzano per manici con inserti rossi antiscivolo, garantendo una presa ergonomica e sicura. Fra le varie alternative, Amazon propone una pentola in acciaio inox multicottura, con coperchio in vetro e doppio cestello per preparazioni multilivello. Ma anche una casseruola multifunzione a bordo alto e con coperchio sempre in vetro, perfetta per le preparazioni in umido.

Lagostina Ingenio Mineralis: la comodità del manico staccabile

Una linea antiaderente comoda e salvaspazio: le proposte Lagostina Ingenio Mineralis sono dotate di manico amovibile, con corpi pentola che possono passare dal fornello al forno, al frigorifero, fino alla tavola con un semplice "click". Il set da 10 pezzi è impilabile e presenta il rivestimento antiaderente di qualità Mineralis, con effetto marmorizzato e rinforzato con particelle minerali, per cotture senza grassi.

Lagostina Grancucina, il set mestoli con barra a muro

Lagostina Grancucina è la linea di mestoli composta da sei elementi da appendere al muro, grazie alla pratica barra in dotazione, per un set tutto in acciaio inox. Dalla schiumarola alla paletta, il set comprende anche forchettone, cucchiaione, servispaghetti e mestolo, con sei ganci coordinati. Robusti, pratici da utilizzare ed eleganti, questi strumenti sono perfetti per tutte le ricette e le preparazioni quotidiane.

Lagostina ramata Wok, la qualità del rivestimento in rame

Lagostina propone anche un wok dalle linee eleganti, di 28 centimetri di diametro, con fondo antiaderente e rivestimento esterno in rame lucidato. Con Thermosignal - la tecnologia esclusiva e brevettata che, tramite un cerchio rosso al centro della padella, permette di monitorare la temperatura - il wok presenta anche un fondo antiscivolo in alluminio.



