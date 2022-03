Mimosa: proprietà curative e benefici per la pelle dei senior

La mimosa è il fiore con cui si è soliti omaggiare le donne in occasione dell'8 marzo. In molti non sanno però che l'Acacia Dealbata - il nome originario della pianta appartenente alla famiglia delle Mimosacee - vanta notevoli proprietà curative: da quelle antinfiammatorie per la cute ai benefici per l'umore.

Di origini millenarie - pare fosse già nota ai tempi della civiltà Maya e cinese antica - in Italia viene coltivata soprattutto nelle regioni meridionali, in quanto necessità di luce e temperature miti (generalmente fiorisce verso la fine di febbraio e l'inizio di marzo). La corteccia è ricca di nutrienti che vengo impiegati per la produzione di prodotti dermoprotettivi ad azione emolliente e lenitive.

Dalla distillazione delle infiorescenze, invece, si ricava l'olio essenziale di mimosa convertito ad uso cosmetico per la produzione di fragranze e profumi.

I benefici per la pelle

Le proprietà benefiche della mimosa, come abbiamo detto poc'anzi, sono di gran lunga superiori a quelle comunemente note. La corteccia, in primis, custodisce nutrienti e oligoalimenti di altissimo pregio, specie per la pelle dei senior.

I flavonoidi e le saponine in essa contenute svolgono un'azione ossidante contribuendo a fissare l'acido ialuronico naturalmente presente nell'organismo. Ciò significa che sono in grado di contrastare i radicali liberi rallentando il processo di invecchiamento dell'epidermide. Non a caso i microelementi della mimosa vengono utilizzati in ambito cosmetico per la produzione di creme idratanti e unguenti antì-età.

Nella corteccia è presente anche una quota rilevante di tannini, ovvero, sostanze polifenoliche che vantano proprietà cicatrizzanti, antinfiammatorie, lenitive e rigeneranti per la cute. Dai tannini - e più in generale dalla parte periferica del fusto - si ricava l'oleolito, una soluzione oleosa fitocomplessa che in ambito dermatologico viene utilizzata per ridurre le infiammazioni cutanee.

Le proprietà curative

Studi condotti in epoche recenti hanno accertato che la mimosa può essere impiegata in ambito officinale e curativo. Nello specifico, può essere adoperata per il trattamento di patologie delle cute quali, ad esempio, l'acne o la psoriasi (chiaramente non in stadio avanzato e con la supervisione di uno specialista).

Gli unguenti e gli oli ricavati dalla corteccia sono utili per rimarginare piccole ferite superficiali della pelle. Per questo motivo sono consigliatissimi - previa consultazione medica, s'intende - a coloro che soffrono di pelle secca, asfittica o screpolata. E non solo.

Le soluzioni oleose possono essere utilizzate anche in caso di herpes o in presenza di piaghe cutanee - dovute perlopiù a lievi ustioni – in quanto gli estratti dell'acacia dealbata sono in grado di rimarginare le ferite rapidamente attenuando il dolore causato dallo stato infiammatorio.

L'impatto sull'umore

La mimosa è nota anche per le sue proprietà antistress. Nella cultura cinese, ad esempio, è considerata un "esaltatore dell'umore", in quanto favorisce il rilassamento muscolare, a beneficio di una piacevole sensazione di benessere psicofisico.

L'olio essenziale, esalato nell'ambiente mediante un comune diffusore domestico, è un toccasana per curare disturbi d'ansia e stress. Anche se non è risolutivo di patologie legate a disordini emotivi e alterazioni dell'umore, per certo svolge una efficace azione distensiva.

Lo stesso si dica per la tisana alla mimosa. La bevanda, realizzata con l'estratto di radice essiccata, è particolarmente indicata per contrastare stati di irritazione e stress. Inoltre, se assunta dopo cena, concilia il sonno notturno e favorisce la digestione. Infine, gli infusi sono utili per contrastare la ritenzione idrica e ridurre gli inestetismi della cellulite.





Qualche curiosità sulla mimosa