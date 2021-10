Moda: i 5 capi autunnali che non possono mancare nel tuo armadio

L’arrivo dell’autunno segna un immancabile cambio di stagione e, con esso, tanti dubbi in fatto di moda. Domande che sono differenti a ogni età della vita: se le adolescenti mettono via gli shorts e sfoderano gli immancabili leggings, per le over 60, che hanno sviluppato nel tempo non solo un gusto raffinato su cosa indossare ma anche un proprio stile impeccabile, il discorso è un po’ più complesso.



​

Le donne over 60 sanno spesso come muoversi nell'universo della moda tra scelte stilistiche in termini di tessuti, colori e fantasie, ma qualche consiglio non guasta mai, anche dal punto di vista del cambio di temperature. Con l’autunno i capi più leggeri lasciano infatti il posto a indumenti un po’ più coprenti e caldi, così come i colori tendono a incupirsi o a imitare la muta delle foglie sugli alberi. Ciononostante, quando si parla di abiti e accessori, l’autunno non è affatto una stagione triste e fredda, ma può essere allegra e avvolgente grazie a tessuti morbidi e accoglienti.

5 capi immancabili per l’autunno

Ecco quali sono i cinque capi immancabili per questo autunno.

Un foulard

Può sembrare una banalità, ma unnon ha solo una specifica utilità per riparare la gola dai primi colpi di vento oppure per non spettinarsi durante una gita su un’automobile decapottabile. Si tratta di un accessorio che solitamente viene usato per completare il proprio look. Su un outfit di base in toni neutri, ci si può concedere fantasie particolari o colori sgargianti, mentre è meglio optare per qualcosa di più semplice se si indossano dei capi con fantasie a quadri, a pois o floreali.

Una giacca a vento

Una giacca a vento in tessuto impermeabile è praticamente una necessità in autunno, quando la pioggia può sorprendere in qualunque momento della giornata. È però importante non sceglierne una troppo imbottita o si rischia di avere caldo: una giacca leggera, vestendosi a strati sotto, è invece l’ideale. Tra i colori moda spiccano diverse tonalità di rosa, dal lilla al malva, passando per il rosa antico, ma non mancano i classici come il verde mimetico o i grigi.

Un abito in georgette o in velluto

Quando le prime temperature fresche si fanno sentire, è bello trovare conforto in un abito più coprente. I tessuti più interessanti e di tendenza in questo senso sono georgette - rigorosamente foderati - e velluto. Le fantasie floreali e geometriche la fanno ancora da padrone, soprattutto su basi marroni o verdi, e non mancano le fantasie country.

Una camicia passe-partout

È un capo che nel proprio armadio non dovrebbe mancare mai e se ne dovrebbero avere almeno un paio per ogni stagione. La camicia passe-partout è solitamente di colore neutro (bianco, nero oppure grigio) e in un modello non troppo estroso: è fondamentale quando in autunno ci si veste a strati e la camicia è l’ultimo strato che rimane in un ambiente al chiuso in cui la temperatura è ottimale.

Una gonna in maglia

Le gonne lunghe, a trapezio, dal taglio talvolta asimmetrico, sono un capo individuato dalle tendenze della moda. Ma oltre a tessuti più rigidi, in molte stanno sviluppando la passione per la maglia granny style, per cui grandi gonne a maglia in cotone o caldo cotone, coloratissime e lavorate meticolosamente ai ferri o all’uncinetto, possono rappresentare uno dei capi in cui non rinunciare questo autunno.

Consigli per il cambio di stagione nell’armadio

Il cambio di stagione nell’armadio è una noia per molte persone, tuttavia per chi ha spazio in casa l’ideale è avere armadi diversificati in base alla stagione, in modo da non doversi arrovellare quattro volte all’anno. Bastano due armadi: uno per i capi autunnali e invernali e uno per quelli estivi e primaverili.

Il primo passo, a ogni cambio di stagione, è liberarsi di tutto ciò che non si indossa più: non si tratta solo di abiti e accessori strausati, ma anche di ciò che non va più bene per un cambio taglia o perché non ci si trova più a proprio agio stilisticamente.

Il secondo passo, quando si riordina, consiste nel sistemare a maggior portata di mano gli abiti di cui si potrebbe avere bisogno in un futuro prossimo: in questo modo l’avvicendamento dei capi per la temperatura giusta è molto più semplice.

Infine può essere d’aiuto dividere i capi per categoria o per colore, in modo da reperirli quasi se ne avesse un catalogo mentale.