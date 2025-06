Indossare le righe a 50 anni, sì o no? Dipende da come le abbini: tutti i consigli

Ascolta ora 00:00 00:00

Righe per le over 50? La risposta è sì, a patto di effettuare i giusti accostamenti. Estremamente versatili, le strisce possono rendere un look sportivo, casual o sofisticato, a seconda di come vengono indossate. E il bello è che le righe non sono tutte uguali: orizzontali, verticali, oblique, a zig zag, maxi, sottili, coloratissime, a contrasto o in toni neutri, ce n’è davvero per tutti i gusti.

In ogni caso una cosa è certa, le righe non passano mai di moda ed anche per le over 50 rappresentano un’ottima scelta di stile. Occhio però agli errori: gli abbinamenti sono molto importanti. Ecco alcune regole per non sbagliare.

Come abbinare le righe

Per non sbagliare l’ideale è scegliere un solo capo rigato quale punto di forza in un look sobrio e minimale, ma al contempo elegante. Ad esempio si può indossare una maglietta a righe da portare sotto una giacca leggera tinta unita e con un paio di pantaloni sartoriali o dei jeans. O, ancora, si può scegliere una gonna al ginocchio a strisce e una camicia bianca.

Un look total white o total black e un maglioncino a righe colorate sulle spalle può essere un’idea per le serate più fresche. Se poi si ama lo stile marinaro , non c’è niente di meglio che puntare sul bianco e il blu.

Le millerighe

Anche le righe sulle righe sono di tendenza. In questo caso è possibile utilizzare diversi capi tutti a strisce, anche da stratificare (ad esempio un top con sopra una camicia o una maglietta con un giacchino). Questo tipo di outfit si presta maggiormente agli errori perché, se non si calibrano a dovere gli indumenti, il rischio è quello di ottenere una chiassosa accozzaglia.

Righe, pois, disegni, colori

Effetto simile a quello del paragrafo precedente, cioè un bel pasticcio, può derivare anche dall’accostare le righe ad altre fantasie come i pois, il camouflage o l’animalier. Non che siano impossibili tali abbinamenti, ma di sicuro sono più ardui da fare.

Per quanto riguarda il tipo di strisce, quelle orizzontali, secondo alcuni, allargano la figura, mentre quelle verticali la slancerebbero. Non tutti però sono dello stesso parere. Per levarsi ogni dubbio è quindi meglio provare l’indumento e non limitarsi a guardarlo sul manichino prima di acquistarlo.

Se le righe bianche e blu o in colori tenui sono classici, anche le tinte accese non vanno ostracizzate. In questo caso però bisogna fare attenzione. Se per esempio si amano il giallo e il nero bisogna mettere in conto che determinati tipi di abito, magari lunghi e aderenti, anziché valorizzare la figura potranno valorizzare il ricordo di un’ape.

Nobili e celebrità

Le righe sono molto amate dalle star, dalle principesse e dalle regine. Brigitte Bardot, Kate Middleton, Letizia di Spagna, Vittoria di Svezia, tantissime hanno scelto in diverse occasioni di sfoggiare un capo rigato o un intero vestito a bande, sia per il giorno sia per la sera.

all’ultimo Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo si è presentata con camicia bianca e gonna alla caviglia a righe oblique nei colori caldi del giallo, dell’arancio e del rosso. Una scelta di stile a cui isprarsi.