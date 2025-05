Over 50, i capi must have per uno stile marinaro: amatissimo da Brigitte Bardot a Audrey Hepburn

Ascolta ora 00:00 00:00

Elegante senza sforzo, classico e senza tempo, lo stile marinière non tramonta mai. Che la si chiami mariniére o navy, la moda che si ispira al mare, ai marinai, ai pescatori e alle barche, con i suoi colori cardine, il bianco e il blu, è sempre una buona idea. Non si può sbagliare.

Lo stile è adatto a tutte, over comprese, anche perché è difficile trovare qualcuno a cui non doni fascino e raffinatezza. Essendo un look “casual chic” lo si può sfoggiare in svariate occasioni: sul lavoro, per un’attività ricreativa o anche per un appuntamento più ricercato, a seconda degli accostamenti e dagli accessori.

I capi d’abbigliamento che si ispirano al mondo nautico evocano la bella stagione e infatti sono di tendenza in questa primavera estate. Ma talvolta lo stesso stile viene declinato anche per i mesi più freddi, come è avvenuto con la moda invernale appena passata.

I must have dello stile marinière

I capi principe di un look alla marinara sono i pantaloni bianchi o blu e le maglie a righe orizzontali a contrasto nei medesimi colori, simbolo della moda francese. Da abiti da lavoro, tipici dei pescatori, e da divisa per chi faceva parte della Marina, sono diventati indumenti protagonisti delle passerelle e dello “street style”.

Il look può essere completato con giacche con i bottoni dorati oppure si possono inserire jeans, gonne bianche o blu scuro, camicie rigate e maglioncini, senza escludere la possibilità di aggiungere un tocco di rosso. Ma con la moda, si sa, ci si può sbizzarrire per cui largo anche agli inserti di corda per gli accessori, come le borse o le cinture, e ad elementi che richiamano le onde come le ancore, i nodi o ricami di piccoli pesci.

Per rendere il look meno classico e più estroso sono da considerare anche accostamenti inconsueti e audaci, ma che rappresentano una tendenza: ad esempio inserendo una blusa semitrasparente o qualche pizzo accanto ad indumenti più tradizionali.

Se però da un lato con la moda si può giocare, dall’altro è bene non dimenticare l’equilibrio.

Uno stile amatissimo

Lo stile che si ispira ai marinai piace a tutti, dalle giovanissime alle over. Adesso come in passato.

Brigitte Bardot con i suoi pantaloni Capri e le maglie a righe è stata un’icona, così come Audrey Hepburn.

Ad amare molto le righe e gli abiti derivanti dal mondo nautico sono anche le teste coronate. Spesso loro, i "royal" scelgono di indossare abiti bianchi e blu in perfetto stile marinaresco, declinato non solo nella sua variante da tutti i giorni, ma anche in quella più sofisticata ed elegante delle cerimonie.

Un esempio? Guardate la famiglia reale inglese al Trooping the Colour 2024.

, principessa di Galles, sfoggiava un abito bianco con inserti blu, così come la principessinaindossava, a contrasto, un vestitino alla marinaretta blu navy con profili bianchi.

Leggi anche: