Nail art, i colori e le idee più chic per l'autunno

Per la stagione autunnale appena cominciata i colori della nail art si ispirano inevitabilmente alla natura e al suo suggestivo foliage.

Le tendenze più in voga e amate dalle nail artist si caratterizzano di tonalità intense e sfumature inaspettate. La parola d’ordine è osare e sperimentare tonalità che sono in grado di ravvivare e divertire.

Protagonisti indiscussi della nail art autunnale 2025 sono smalti luminosi e intensi che alternano le tonalità scure a quelle più chiare. Sono in grado di sprigionare allegria ed energia e si abbinano agli accessori moda. Dal classico e intramontabile nude alle tonalità più dark ci sarà molto da spaziare. Scopriamo le otto tendenze nail art che risultano ricche di ispirazione e che non si può fare a meno di sperimentare.

Viola intenso ed enigmatico

È uno dei colori tornato di tendenza in questa stagione. È iconico e suscita mistero con la sua allure tipicamente dark. Dalla tonalità prugna, melanzana a quella più intensa questo colore è indicato per unghie corte e squadrate.

Nero luminoso effetto dark

Un colore che trasuda eleganza e sensualità al tempo stesso. Per questa stagione si opta per una tonalità brillante da sfoggiare su unghie corte, con un finish glossy che esalta la sobrietà con stile.

Mocha mousse sofisticato

È una tonalità che spopola non solo nelle tendenze moda autunnali ma anche nella nail art. È una sfumatura di marrone che evoca il cioccolato e il caffè per una manicure glossy e raffinata al tempo stesso da abbinare all’outfit di tendenza.

Giallo burro intramontabile

È un’alternativa pastello interessante che torna in voga dopo il successo dell’estate. Una tonalità di giallo calda e luminosa. Ideale per una manicure su unghie lunghe con effetto ombre delicato che dona un tocco di raffinatezza.

Rosso intenso per una french manicure inedita

La french autunnale si arricchisce di un dettaglio rosso intenso. Sottile, quasi invisibile ma dal tocco originale che trasuda personalità. Trasforma l’eleganza di questa manicure in un accessorio inedito da abbinare rigorosamente alla nuance del rossetto.

Effetto metallico revival anni Novanta

I colori metallici della manicure ci accompagneranno fino alla fine dell’autunno, e anche oltre. Risultano divertenti e adatti a chi ama osare e sperimentare. Si ispirano inevitabilmente alla nail art degli anni Novanta. Originale è combinare l’effetto metallico con lo stile animalier.

Nude classico ma rivisitato

Intramontabile ma arricchito di originalità per questa stagione. Caratterizzato da tonalità che spaziano dal rosa al beige.

Si abbina a forme squadrate, che impediscono allo smalto di fondersi completamente con la pelle.

Verde effetto foliage

Questa tonalità si ispira alla natura e alla sfumatura di foglie, conifere, agrifogli e pungitopo sino a passare vivido verde foresta, una tonalità che dona luminosità alle unghie.