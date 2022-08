Natura, viaggi, simboli: come festeggiare 50 anni di matrimonio

Riuscire a tagliare il traguardo dei 50 anni di matrimonio è qualcosa di molto importante e festeggiare adeguatamente le nozze d’oro è un piacevole dovere.

Il rinnovo dei voti nuziali

Una scelta abbastanza classica per le coppie che festeggiano i 50 anni di matrimonio è il rinnovo dei voti nuziali. È molto semplice: si contatta il parroco di riferimento, che nel caso provvede a raccogliere la documentazione relativa al matrimonio in questione eventualmente dalla chiesa al di fuori della propria parrocchia. Il rinnovo dei voti può avvenire all’interno di una celebrazione eucaristica organizzata ad hoc (e quindi fuori dal solito orario in cui quella determinata chiesa è fruibile) oppure all’interno di una messa solenne.

Una piccola festa in un luogo naturale

C’è chi allo sfarzo del matrimonio originario, oppone la sobrietà di un anniversario tranquillo e tra pochi intimi, una piccola festa con pranzo o cena annessi. Magari all’interno di una location naturale, come una pineta oppure una spiaggia: l’importante è essere con i propri cari, del buon cibo, una bottiglia di vino e tanto amore nel cuore e tutto intorno al tavolo.

Una bomboniera “preziosa”

La tradizione vuole che, in occasione dell’anniversario dei 50 anni di matrimonio, la bomboniera comprenda un minuscolo oggetto d’oro o dorato. Questo anniversario è infatti chiamato nozze d’oro, per via della durevolezza e difficoltà a sciogliere il legame, cosa che si riflette nelle caratteristiche del metallo.

Tuttavia si può puntare a qualcosa che sia altrettanto metaforicamente durevole come una bomboniera benefica oppure piccole piante da diffondere tra amici e parenti, in modo da “gettare un piccolo seme” nel futuro ambientale del pianeta Terra.

Un lungo viaggio

Per il viaggio in molti scelgono una lunga crociera: può risultare davvero interessante, perché consente di visitare molte località diverse.

Se si è in pensione e quindi si ha molto tempo a disposizione, l’ideale è scegliere una meta che entrambi avrebbero voluto sempre visitare ma è mancato il tempo.

Un regalo coordinato