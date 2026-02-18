Non rinunciare mai a questi cibi dopo i 50 anni: i motivi secondo gli esperti

Quando una donna raggiunge i 40 – 50 anni il suo organismo cambia inevitabilmente.

A subire mutamenti sono soprattutto la massa muscolare e il suo metabolismo che tende a rallentare. Secondo la nota nutrizionista statunitense Tracee Yalon Brenner dell’Holy Name Medical Center l’alimentazione e in particolare l’apporto di proteine gioca un ruolo importante per sostenere questi cambiamenti al meglio.

La nutrizionista infatti sostiene che le proteine proteggono la salute dei muscoli, stabilizzano i livelli di glicemia nel sangue, supportano il metabolismo e aiutano a sentirsi più forti ed energici. Secondo la Brenner le over 50 dovrebbero assumere circa 25- 35 grammi di proteine a pasto ogni giorno. Per farne il pieno accuratamente indica quali sono i cibi che non devono mancare nella propria alimentazione quotidiana.

Uova

Ottima fonte di proteine altamente digeribili. Sono perfette a colazione perché donano energia e una grande riserva di colina, un nutriente essenziale chiamato anche vitamina J. Oltre ad occuparsi del metabolismo dei grassi migliora la salute del sistema nervoso centrale diffondendo buonumore.

Yogurt, formaggi e derivati del latte

Oltre ad essere fonti di calcio, le loro proteine sono importanti per mantenere sana la massa muscolare. Equilibrano la flora intestinale. Tra i latticini secondo la nutrizionista Brenner la ricotta è ricca di caseina, una proteina particolare che aiuta i muscoli ad essere più longevi. Consumare questo tipo di alimenti a 50 anni è importante per mantenere la massa magra e per equilibrare i livelli di insulina nel sangue.

Pesce grasso

La nutrizionista raccomanda di mangiare salmone, merluzzo, sardine, acciughe, sgombro più volte a settimana. Questo tipo di pesce grasso contiene gli omega 3, acidi grassi essenziali che riducono gli stati di infiammazione dei muscoli che possono accelerare il loro declino. Sono utili anche per contrastare l’invecchiamento cerebrale e per prevenire malattie cardiocircolatorie.

Carni magre

Pollo e tacchino contengono proteine di alta qualità che supportano il metabolismo e la massa muscolare. Mangiare regolarmente la carne di pollo inoltre stabilizza i livelli degli zuccheri nel sangue. Questo tipo di carne è inoltre abbastanza versatile in cucina. Infatti può essere un ingrediente perfetto anche per zuppe e insalate. Anche saltato in padella può essere gustoso e salutare.

Legumi

Fagioli, lenticchie, ceci, piselli forniscono all’organismo proteine vegetali, fibre, sali minerali preziosi. Donano un immediato senso di sazietà che previene la tentazione di consumare snack o spuntini troppo grassi o zuccherati durante la giornata. Abbinati alle proteine animali non devono mai mancare durante la settimana.

Proteine in polvere

Servono per colmare le carenze di proteine vegetali e animali e

soddisfare quindi il fabbisogno proteico giornaliero. Possono essere utilizzate per preparare frullati o smoothie salutari o mescolate all’interno dello yogurt nelle giornate più impegnative in cui si ha bisogno di più energia.