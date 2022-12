Sono partite le offerte di Natale Amazon: come funziona e le occasioni da non perdere

Chi non vorrebbe trovare il regalo di Natale perfetto per tutti risparmiando tempo e denaro? Chi non ha molto tempo da dedicare allo shopping in centro, o semplicemente preferisce effettuare gli acquisti online restando comodamente a casa, può approfittare delle numerosissime offerte di Natale su Amazon.

Fino al 22 dicembre, infatti, l’e-commerce mette a disposizione una vasta scelta di prodotti acquistabili in promozione, andando incontro alle esigenze più diverse. Per accedere alle offerte è sufficiente visitare la sezione del portale dedicata alle offerte di Natale e sfogliare il catalogo degli articoli in promozione, anche utilizzando il pratico menu sulla sinistra che consente di selezionare fasce di prezzo e intere categorie merceologiche.

Ecco una selezione di prodotti in offerta già disponibili per l’acquisto.

L'Oréal Paris calendario dell'Avvento

Calendario dell’Avvento L'Oréal Paris con 24 prodotti per prendersi cura della pelle e dei capelli. Un’ottima idea regalo che rappresenta l’occasione ideale per provare alcuni dei best-seller del brand. Scopri l'offerta su Amazon.

Ghd Platinum+ Styler piastra per capelli

Professionale e intelligente, la piastra per capelli Ghd Platinum+ Styler permette risultati eccellenti tenendo una temperatura ottimale di 185°C, che non compromette l'integrità dei capelli. Scopri l’offerta su Amazon.

Yankee Candle candela profumata

Un evergreen da regalare a Natale, la candela profumata Yankee Candle fiore di ciliegio concede da 110 a 150 ore di piacevole profumazione. La candela è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza. Scopri l’offerta su Amazon.

Braun regolabarba e tagliacapelli

Rasoio elettrico Braun con funzione di regolabarba e tagliacapelli, dotato di 7 accessori. Un kit tutto-in-uno che comprende anche un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide in omaggio. Scopri l’offerta su Amazon.

Lefant robot aspirapolvere mini

Robot aspirapolvere mini Lefant, silenzioso e ultrasottile, con 4 modalità di pulizia e ideale per rimuovere con efficacia i peli degli animali da moquette e pavimento. Il sensore a infrarossi anticollisione integrato 6D aiuta il robot a percepire l’ambiente circostante a 360 gradi. Scopri l’offerta su Amazon.

Pokemon Labyrinth Ravensburger

Tra i giochi da tavolo più desiderati dai bambini, Pokemon Labyrinth Ravensburger comprende 1 tabellone, 34 tessere-labirinto, 24 gettoni-Poké Ball e 4 pedine. L’obiettivo è trovare la via d'uscita con astuzia, intelligenza e colpo d'occhio. Scopri l’offerta su Amazon.

Pic misuratore di pressione

Pratico e funzionale, il misuratore di pressione Pic automatico digitale da braccio si avvale della tecnologia Rapid Tech - Comfort Experience che, grazie a una misurazione già in fase di gonfiaggio, permette una rilevazione rapida e confortevole. Scopri l’offerta su Amazon.

Oral-B spazzolino elettrico ricaricabile

Oral-B spazzolino elettrico ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, con manico connesso e 3 Modalità Di spazzolamento. Sono comprese 2 testine e una custodia da viaggio, oltre a un dentifricio Oral-B Gengive Purify. Scopri l’offerta su Amazon.

KidKraft casa delle bambole

KidKraft casa delle bambole, realizzata in legno, è una villa a 3 piani con 4 stanze, una veranda, scale con modanature e 10 accessori compresi. Scopri l’offerta su Amazon.

Huawei FreeBuds 4i auricolari wireless

Huawei FreeBuds 4i auricolari wireless, dotati di sensori che rilevano e riducono il rumore ambientale. Il sistema a doppio microfono, inoltre, vanta un design a fessura per ridurre efficacemente il rumore del vento esterno. L'esclusiva tecnologia beamforming, combinata con la tecnologia AI, può captare la tua voce con maggiore precisione anche in un ambiente affollato. Scopri l’offerta su Amazon.

Philips Kit pulizia scarpe

Il pratico Kit di pulizia scarpe Philips garantisce fino a 500 rotazioni al minuto. Dotato di 3 spazzole intercambiabili per l'utilizzo su diversi materiali, è facile da usare e garantisce un risultato ottimale grazie all’alimentazione a batterie. Scopri l’offerta su Amazon.

Philips Avent EasyPappa Plus 4 in 1

Pratico cuocipappa multifunzione Philips Avent EasyPappa Plus 4 in 1, permette di cuocere a vapore, frullare, scongelare e riscaldare le pappe fatte in casa. Consente di preparare i pasti dei piccoli a ogni stadio della loro crescita: dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, in ogni fase dello svezzamento. Scopri l’offerta su Amazon.