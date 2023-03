Offerte di Primavera. I 6 migliori prodotti per la pulizia della casa a prezzi imbattibili

Quando si tratta di pulizia della casa, un aiuto è sempre ben accetto. Soprattutto quando questo supporto permette di risparmiare un po' di tempo e di fatica. Grazie alla tecnologia questo "sogno" può diventare realtà, consentendo inoltre di ottenere un risultato finale più che soddisfacente.

Scope elettriche, robot, aspirapolvere e persino pulitori a vapore sono ormai compagni fidati nella pulizia della casa. Alcuni riescono addirittura a operare in totale autonomia e con una manutenzione davvero minima. Grazie alle offerte di Primavera di Amazon sarà possibile portare a casa prodotti di qualità a prezzi piuttosto vantaggiosi, riuscendo così ad alleggerire il peso delle pulizie senza impattare troppo sulle finanze familiari.

Dreame W10, robot aspirapolvere che lava e asciuga i pavimenti

Se il desiderio è quello di lasciare ampia autonomia al proprio robot lavapavimenti, Dreame W10 è senz'altro un'opzione da tenere in considerazione. Questo apparecchio parte dalla sua base per rimuovere non soltanto i residui di polvere e briciole, ma anche per lavare i pavimenti asciugandoli poi con un getto d'aria calda.

Grazie alla sua batteria da 6400 mAh può operare, in maniera assolutamente silenziosa, con un'autonomia di circa 170 minuti. In più può contare sulla navigazione LDS Lidar avanzata, che gli consente di individuare e seguire il percorso più efficiente all'interno della casa. Disponibile a un prezzo più che dimezzato, con possibilità anche di un acquisto con formula a rate. Scopri l'offerta Amazon

Hoover H-FREE 100, l'aspirapolvere per pavimenti senza fili e senza sacco

Chi è alla ricerca di un aspirapolvere pratico e maneggevole, che dispone anche di accessori come un contenitore XL e luci LED sotto la spazzola allora troverà decisamente interessante Hoover H-FREE 100. Un apparecchio che può contare inoltre su un'autonomia di circa 40 minuti e tre estremità intercambiali (normale, stretta per le fessure e spazzola a pennello per le superfici delicate).

Si rivela un aspirapolvere decisamente versatile, che può essere utilizzato per i pavimenti, per i mobili e persino per il soffitto o le superfici rialzate. Approfittando delle offerte Amazon è possibile acquistarlo a un costo decisamente scontato. Scopri l'offerta Amazon

Tineco FLOOR ONE S5: pulisce, lava e aspira 3 in 1

Aspirapolvere, lavapavimenti e scopa elettrica. Tre funzioni in un prodotto per Tineco FLORR ONE S5, capace di regolare in maniera automatica la potenza di utilizzo e il consumo di acqua. In più dispone di 2 spazzole e 2 filtri HEPA smontabili mentre l'autonomia è vicina ai 35 minuti.

Ha anche un'app dedicata per smartphone, attraverso la quale ricevere le notifiche riguardanti la manutenzione e i rapporti di pulizia, oltre ad avere un assistente vocale. Anche in questo caso il prodotto è al centro delle offerte di primavera Amazon e può essere acquistato a rate e a un prezzo decisamente ridotto. Scopri l'offerta Amazon

Kärcher pulitore a vapore contro sporco, virus e batteri

Kärcher pulitore a vapore è dedicato a chi presta particolarmente attenzione all'igiene della casa e vuole essere sicuro di eliminare, oltre allo sporco, anche il 99,999% di virus e batteri presenti sulle superfici. Un getto ad alta pressione e alla temperatura di 100 °C permette di ottenere risultati ottimali sui pavimenti, ma anche sulle pareti della doccia o altro ancora.

Tubi prolunga, spazzole, panni in microfibra e non solo compongono il kit per la pulizia dei pavimenti EasyFix, uno strumento che permette di pulire la casa in maniera rapida ed efficace. Grazie alle offerte Amazon è possibile farlo arrivare a casa a un prezzo quasi dimezzato, come nei precedenti casi scegliendo tra pagamento anticipato o a rate. Scopri l'offerta Amazon

Ariete 2761 Handy Force, un solo strumento per tutta la casa

Ariete 2761 Handy Force è un aspirapolvere e aspira briciole per tutta la casa, utile sia per i pavimenti che per le altre superfici a rischio. Niente più scopa tradizionale o l'odiato olio di gomito per rimuovere lo sporco, ma uno strumento capace di trattenere all'interno del suo serbatoio anche le micro polveri.

Questo grazie al filtro HEPA, che le cattura e le imprigiona, mentre il cavo da 5 metri gli permette di arrivare praticamente ovunque. Si rivela molto efficace sia per i tappeti che per altre superfici come il marmo, il cotto, il gres porcellanato e la ceramica. È disponibile su Amazon a un prezzo fortemente scontato, permettendo di acquistarlo a condizioni vantaggiose. Scopri l'offerta Amazon

LEFANT Robot-M213, contro liquidi e peli di animali domestici

Se i peli degli animali domestici rappresentano un problema pressoché quotidiano, LEFANT Robot-M213 è sicuramente tra le possibili soluzioni. Utile anche contro i liquidi e lo sporco di tutti i giorni, polvere inclusa, questo robot può agire in autonomia o dietro comando vocale.

Un modo per liberarsi completamente dell'onere di spazzare i pavimenti, ancor più gravoso per chi convive con cani e gatti. È dotato di sensore anticaduta, anticollisione e un sistema brushless per evitare di dover rimuovere capelli e simili da una tradizionale spazzola a rullo. Grazie alle offerte di primavera è disponibile su Amazon a un prezzo particolarmente interessante. Scopri l'offerta Amazon

