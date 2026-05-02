Oli essenziali, quali scegliere come profumo: dal gelsomino al patchouli, le fragranze più avvolgenti

I profumi degli oli essenziali ci accompagnano nel corso della nostra esistenza come compagni fedeli. Sono ritenuti dei veri e propri elisir in grado di infondere sicurezza e benessere. La scelta della loro fragranza rivela molto sulla nostra personalità. È infatti in grado di definirci nei confronti degli altri.

In generale quello dei profumi è un mondo vasto e incredibilmente magico. I profumi stimolano ricordi connettendosi alla memoria in cui le emozioni regnano sovrane. Gli oli possono essere utilizzati benissimo come profumi. Non sono altro che dei concentrati naturali che vengono estratti dalle piante in particolare dalle foglie, dai semi, dai fiori e dagli steli.

Apportano innumerevoli benefici all’organismo e proprio per questo motivo sono utilizzati nelle pratiche di benessere orientate soprattutto al rilassamento. Nella cosmetica odierna li troviamo in molti prodotti dedicati alla cura della pelle e dei capelli.

Ecco una selezione di sette oli essenziali che possono essere utilizzati come profumo e che sono in grado di lasciare una scia olfattiva degna di nota che rimane memorabile.

Patchouli

Si ricava da una pianta originaria delle regioni tropicali asiatiche. Come olio è molto utilizzato nel mondo del benessere per la sua azione rilassante e rigenerante al tempo stesso. Migliora la concentrazione, diffonde il buonumore perché è in grado di contrastare efficacemente gli stati di ansia e agitazione.

Lavanda

La sua fragranza risulta fresca e dolce. È perfetto da utilizzare ogni giorno. Come olio è amato per le sue note floreali che contrastano il mal di testa e infondono uno stato di benessere inedito.

Cedro

Questo olio si contraddistingue per il suo profumo intenso, balsamico e legnoso. Infonde energia e vigore. Agisce come un fortificante ed è ritenuto capace di stimolare rinvigorire la spiritualità. Ha un tocco virile che infonde sicurezza.

Gelsomino

Trasuda femminilità perché è espressione di seduzione e romanticismo per eccellenza. Noto per la sua azione afrodisiaca e per stimolare la maggiore produzione di serotonina, il noto ormone della felicità. Lascia una scia inebriante.

Muschio

La sua fragranza è calda e avvolgente. Infonde un senso di equilibrio e trasmette sicurezza. Piace tanto perché trasmette positività e un senso di calore.

Vaniglia

È in grado di apportare una scia calda e avvolgente. Non piace a tutti perché può risultare troppo dolce. Infonde relax e un effetto afrodisiaco in grado di sedurre e lasciare il segno.

Rosa

Dalle note fresche e dolci.