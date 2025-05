Ti bastano 6 cibi per aumentare la serotonina: come migliorare l'umore ed eliminare la stanchezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Il buonumore si coltiva a tavola e nel vero senso della parola, perché il cibo non solo nutre, dona energia e forza, ma consente di migliorare l'umore. Tutto merito della serotonina che svolge un ruolo chiave per regolare il nostro umore, e agisce anche nei confronti del senso di fame e appetito, per agevolare un buon sonno, per guarire le ferite e molto altro.

Livelli non adeguati di serotonina possono incidere sulla salute psico-fisica di una persona, per questo è importante tenerli sotto controllo costante. Per aumentarne la produzione si può ricorrere all'attività fisica, oppure chiedendo supporto a una valida alimentazione. Una dieta sana, equilibrata, bilanciata è di grande aiuto per stimolare la produzione di serotonina, ecco perché sono sei gli alimenti che non possono mancare.

Serotonina, di cosa si tratta

Quando parliamo di serotonina, o 5-idrossitriptamina (5-HT), ci riferiamo a un neurotrasmettitore monoaminico, ovvero una sorta di messaggero chimico che viene sintetizzato sia nel cervello che nell'intestino a partire dall'amminoacido triptofano (5-HTP). Si comporta al pari di un ormone, non a caso è noto come ormone del buonumore perché regola l'emotività personale, favorisce un miglior contrasto allo stress e migliora la salute mentale.

Non solo perché regola anche l'appetito, come accennato, ma anche il sonno, la nostra capacità di apprendimento e la memoria, oltre che la rabbia e la paura. Il suo è un coinvolgimento attivo, tanto che svolge un ruolo importante anche per quanto riguarda il piacere sessuale, nella percezione del dolore, nella regolazione del tono vascolare cerebrale fino al controllo dell'impulso respiratorio centrale. La concentrazione maggiore di serotonina è nell'intestino, ed è qui che prende vita uno dei suoi compiti ovvero regolare le sue funzioni e la motilità.

Livelli bassi di serotonina possono agevolare stati depressivi, ansia e insonnia, e condizionare il benessere personale.

6 cibi importanti per la produzione di serotonina

Come abbiamo visto la serotonina è prodotta a partire dall'aminoacido triptofano, che il nostro corpo non può produrre, e per questo va ricercata nel cibo. Sei in particolare ne sono davvero ricchi e possono riequilibrare i livelli di serotonina, in particolare se assunti in modo equilibrato all'interno di una dieta bilanciata. Scopri i sei alimenti che non possono mancare in tavola, ricchi di triptofano.

Uova

Non solo sono buone ma utili perché contengono vitamine del gruppo B, necessarie per il metabolismo del triptofano, le proteine presenti sono di alta qualità e agevolano gli amminoacidi utili per la produzione della serotonina.

Salmone

Omega-3, proteine salutari e triptofano per una ricarica di benessere, in particolare per l'umore e la salute mentale. Il salmone è un alimento sano, che va cucinato in modo leggero senza condimenti, perché aiuta a ridurre il colesterolo e ad abbassare la pressione sanguigna.

Tofu

Derivato dalla soia, il tofu, è una fonte proteica vegetale impareggiabile e contiene fitoestrogeni utili a regolare gli squilibri ormonali, e di conseguenza anche l'umore.

Noci

Una vera ricarica di magnesio e di triptofano, le noci sono uno snack spezzafame che fa bene anche all'umore. Non solo, perché riducono anche il rischio di sviluppare malattie cardiache migliorando il profilo lipidico.

Tacchino

Al pari della carne di pollo è una fonte proteina animale leggera con pochi grassi saturi, contiene triptofano ma anche zinco, ferro e vitamine del bruppo B.

Ananas

Aiuta la digestione e la depurazione, contiene vitamina C, bromelina che riduce le infiammazioni e migliora la digestione delle proteine, inoltre contiene fibre e combatte i radicali liberi. Favorisce la produzione di serotonina e calma l'ansia.

Nel paniere dei cibi utili per favorire la produzione di serotonina possiamo aggiungere il formaggio e i latticini, ricchi anche di calcio, le mandorle, i semi, il pesce azzurro come le alici e le sardine. Ma anche i legumi come fagioli, lenticchie, ceci e piselli, un’ottima fonte di triptofano, ma anche di proteine e fibre. Seguiti dagli spinaci, dalle verdure a foglia verde, ricche di acido folico, e il cioccolato fondente perfetto per favorire il rilascio di endorfine.

Da consumare in abbinamento a carboidrati complessi come i, e con il supporto di alimenti ricchi dicoinvolta nella sintesi della serotonina come ad esempio patate, peperoni, cavolfiore, grano saraceno e riso integrale.al contempo gli alimenti ricchi di zuccheri e grassi, nemici giurati del benessere e della produzione di serotonina.

Leggi anche: