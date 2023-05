Come organizzare una festa a sorpresa per i 70 anni

È una situazione facile da immaginare: un amico o un’amica, il proprio compagno o la compagna di vita compiono 70 anni, e si vuole organizzare una festa a sorpresa per questo compleanno molto speciale. Come si fa? La fantasia galoppa sicuramente, tuttavia ci sono diversi dettagli da studiare accuratamente prima di agire.

Il primo, più importante e quasi scontato, è appunto l’effetto sorpresa. Si deve puntare a stupire il festeggiato o la festeggiato, “tramando” alle sue spalle da soli o in compagnia, in modo da organizzare il party perfetto.

La scelta del luogo

Se si vuole organizzare una festa in casa si può fare “in proprio” o delegando: chi organizza la festa a sorpresa può decidere di preparare tutto, dagli addobbi al buffet da solo o con gli amici di nascosto dal festeggiato ovviamente ma può anche rivolgersi a un professionista, affinché pensi e realizzi tutto. In base però ai desideri del festeggiato e a ciò che si conosce di lui o di lei, si può invece organizzare la festa in una sala da ballo, oppure al ristorante, eventualità che può agevolare tantissimo l’effetto sorpresa perché non si rischia di essere scoperti durante i preparativi.

Gli addobbi

Anche in questo caso è importante conoscere i gusti del festeggiato o della festeggiata. C’è chi ama esagerare e chi preferisce la sobrietà. Cappellini e palloncini possono essere belli e giusti, ma non a tutti piacciono. In alternativa si può pensare a un tema in base alle passioni del destinatario della festa.

Gli invitati

Trattandosi di un party a sorpresa, il festeggiato o la festeggiata non scelgono da sé le persone gradite. Quindi la conoscenza deve essere profonda e si deve stare attenti a non combinare guai “diplomatici”, omettendo l’invito per gli intimi o peggio destinandolo a persone sgradite al festeggiato. Per questo è fondamentale che nell’organizzazione ci sia il compagno di vita o il miglior amico di chi compie 70 anni.

I regali

Fare un regalo a chi compie 70 anni non è un impresa semplice: il festeggiato o la festeggiata potrebbero già possedere tutto ciò che hanno sempre desiderato. Si deve quindi procedere investendo sulle passioni di chi riceverà i regali: vanno sicuramente evitati i buoni che rappresentano una profonda caduta di stile, ma la tecnologia (un nuovo smartphone o un tablet per esempio) potrebbe risultare sempre utile, così come una smartbox per un soggiorno a scelta in una data da decidere può rappresentare la scelta più giusta e potenzialmente più apprezzabile.