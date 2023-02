Dal Mediterraneo ai Caraibi: dove andare in crociera quando si è single a 50 anni

Quando si è single, soprattutto dai 50 anni in su, sono tante le possibilità di divertimento che la quotidianità può offrire. E quando si tratta di una vacanza, come scegliere? La crociera può offrire molti svaghi agli over single, perché consente di allacciare nuove amicizie, di vedere una quantità di luoghi differenti - alcune volte è un ritorno, altre una novità - e al tempo stesso di uscire dalla routine e rilassarsi.

Spagna e Francia

Barcellona, le Baleari, Marsiglia e molto altro. Le tappe di una piccola crociera tra Spagna e Francia si fondano sui luoghi cardine della costa compresa tra questi due Paesi. Si tratta di una crociera mediamente breve rispetto ad altre destinazioni, soprattutto per coloro che partono dall’Italia. Molto particolari i divertimenti balneari ma anche i tramonti per suggellare qualche incontro vacanziero.

Dubai e Abu Dhabi

Dubai e Abu Dhabi sono due grandi città degli Emirati Arabi Uniti. Andare in crociera verso questi luoghi significa immergersi letteralmente in una cultura fatta di contrasti: da un lato le tradizioni semplici dalla storia secolare, dall’altro lato la ricchezza e lo sfarzo di una metropoli in cui il benessere è molto diffuso. C’è la possibilità di dedicarsi a diversi sport acquatici ma anche di prendere il sole e fare escursioni. E il clima è mite in gran parte dell’anno, quindi si può decidere liberamente quando partire.

Croazia, Albania e isole greche

Sole e mare ma anche tanti piatti a base di pesce, storia e paesaggi incontaminati. Una crociera lungo il mar Adriatico vuol dire incontrare posti davvero sorprendenti a pochi passi dall’Italia, come Croazia, Albania e isole greche. Cultura, natura e spasso incarnano concetti molto differenti da una vacanza tipo in Italia, e in questi luoghi c’è la possibilità di ritemprarsi, di cambiare scenario e, perché no, di fare tante nuove conoscenze.

Mediterraneo

Spesso si parte da Genova o da Venezia per una lunga crociera che tocca diversi Paesi del Mediterraneo, molti dei quali dal fascino esotico, come Egitto, Israele e Turchia. Qui si possono incontrare lingue differenti, tradizioni, piatti tipici tutti da scoprire e usanze locali che consentano di scoprire l’artigianato e magari di portare con sé qualche piccolo ricordo in vista del ritorno a casa. Ma soprattutto si può scoprire qualche sorpresa, qualche luogo che è difficile immaginare e che incanta per la sua suggestione.

Caraibi

Le proposte per le crociere in nave si concludono con i Caraibi, la meta più lontana tra queste. Da Barbados a Martinica, dalle Antille ad Antigua passando per il Messico. L’oceano è davvero spettacolare e ogni tappa in cui si scende dalla nave è una sorpresa in termini di storia, gastronomia locale - soprattutto i piatti a base di pesce - divertimenti, relax e sport acquatici, come per esempio lo snorkeling nella barriera corallina e le piccole gite sulla costa tra balli latinoamericani e cocktail profumati. Se si è alla ricerca del caldo, questa è la crociera ideale, perché le temperature sono alte in gran parte dell’anno.