Over 50, l'eleganza anche in spiaggia: cosa indossare sopra il costume

Non si può arrivare in spiaggia in costume o in bikini - tra l’altro i regolamenti di alcune cittadine balneari prevedono delle spiacevoli multe. La soluzione è nel copricostume nel senso più ampio del termine: le tendenze dell’estate 2025 lo vedono declinato in molti modi insoliti e raffinati, tutti dedicati alle over 50, con alcuni tratti di nostalgia e qualche nota sbarazzina.

Pareo

È il grande classico del beachwear, che per il 2025 si veste di nuovo per sposare le fantasie animalier da un lato, il boho-chic con volant e ruches dall’altra. Il capo in sé è molto comodo, perché il pareo può essere indossato in varie maniere: allacciato alla nuca o in vita, drappeggiato, ripiegato in due strati. Tra le tendenze però continua a prevalere anche la tinta unita, specialmente se in abbinamento con il colore o i colori prevalenti del costume.

Fast fashion con tute corte e vestitini midi

Anche la fast fashion ha prodotto alcuni modelli di copricostume interessanti per il 2025. Tra tutti spiccano le tute corte e i vestitini midi - ovvero i cosiddetti prendisole. Alcuni di questi capi vengono proposti con fantasie sbarazzine: per esempio fondi scuri o chiari (tutte le sfumature dal nero al verde mela) con fantasie fruttate di ciliegie e frutti di bosco. Un consiglio: si può provare a trovare bigiotteria a tema, da abbinare. Certo, in spiaggia non ci si mette gioielli, ma qualche accessorio di poco conto, come orecchini a forma di ciliegie appunto, possono creare un effetto pendant divertente e unico, finora relegato a fasce di consumatrici teen.

Abiti, maglie e pantaloni a crochet

Continua a tenere banco intanto il crochet. Oltre ai costumi e ai bikini all’uncinetto, anche i copricostume sono sempre più granny. Abbandonato lo stile patchwork che andava di moda fino a qualche tempo fa, ora si opta per la semplicità: via al traforato che lascia intravedere il costume intero o il bikini che si indossa sotto, ovvero l’unico modo in cui nessuna donna, anche la più pudica non si sentirà mai in imbarazzo o a disagio.

Camicioni e pantaloni larghi

Aprire il discorso su camicioni e pantaloni larghi indossati come copricostume spalanca un mondo a parte. È un fenomeno abbastanza totalizzante, anche perché ha a che fare con quell’elemento nostalgia che in questi anni sta interessando diversi ambiti della vita quotidiana, non solo l’intrattenimento televisivo e cinematografico. Camicioni e pantaloni larghi gridano infatti irrimediabilmente anni ’80 e fanno sentire bene, perché sono famigliari e riportano a un periodo della propria gioventù o infanzia, un periodo tra l’altro di particolare benessere.

I pantaloni larghi esplorano la riga verticale in tinta pastello o in serie di due o più colori a forte contrasto, tra i quali fa spesso capolino il verde militare. Per i camicioni torna un grande classico: quel pizzo Sangallo così chic ma al tempo stesso fresco e informale.

Sul fronte dei colori il Sangallo esce dalla sua comfort zone solita del nero-rosso-bianco, per abbracciare nuance pastello come il rosa, il celeste, il lilla, il giallo o il verde mela. Ma non bisogna dimenticare che il bianco resta un colore d’elezione per la spiaggia: respinge i raggi solari e al tempo stesso risulta sempre molto elegante.