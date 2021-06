Over 60, come cucinare il pesce per i nipoti

Nulla di più sano che inserire il pesce nella propria dieta, in particolare se fresco e dall'origine certificata. Non sempre questo alimento è però gradito dai più piccoli, nonostante sia fondamentale per il loro benessere. Mentre i genitori si trovano con poco tempo a disposizione per armeggiare in cucina, i nonni over 60 si possono lanciare nella preparazione di gustosissime ricette, con idee originali per stuzzicare l'appetito dei nipotini.



Nonostante il pesce sia alla base della dieta mediterranea e disponibile in tutta Italia, viene di raro proposto ai bambini poiché erroneamente considerato difficile da preparare. Eppure le soluzioni sono tante e tutte alla portata di padelle e fornelli, con tempistiche abbordabili e rapide.

Dell’importanza del pesce nella vita dei più piccoli se ne è parlato anche durante un convegno dedicato all’alimentazione infantile, tenutosi all’interno della manifestazione "Bandiera verde: il mare di Montalbano a misura di bambino", organizzato dal Comune e dalla Pro loco di Scicli e dal Kivanis. Come sostiene il pediatra Italo Farnetani, è un falso mito quello che vede i più piccoli contrati al consumo del pesce: sono infatti commensali attenti e giudici imparziali. L’importante è che sia facile da mangiare e senza lische, per questo l’ideale è impanarlo e friggerlo con olio d’oliva. Questa proposta garantisce infatti una cottura sana, dorata e croccante, come sostiene lo stesso pediatra, il quale ha valutato le opinioni di un campione di piccoli consumatori, fra i 5 e i 10 anni di età.

Dieta dei bambini: perché gli over sono fondamentali

Come riporta anche Adnkronos, dalla convention è emerso come i più piccoli riescano a consumare il pesce solo una volta alla settimana, al posto delle tre consigliate. L'inserimento nella dieta è ancora vittima di una scarsa educazione al consumo, corrotta dall’idea che sia difficile da pulire e complesso da preparare. Eppure il pesce è consigliatissimo per gli effetti benefici sulla salute dei più piccoli, a partire dai sette mesi di età.

Basta offrirgli prodotti altamente digeribili e facili da masticare e, su questo fronte, gli over 60 possono rappresentare la risorsa strategica per abituare i nipotini a un'alimentazione più varia. La voglia di coccolarli e di viziarli con cibi sani, unita all’incredibile pazienza, sono gli ingredienti migliori per preparare pranzetti golosi e salutari. Basta scegliere pesce già eviscerato o senza lische, da cuocere al vapore, lessare oppure da preparare in forno con un filo di olio d’oliva. Ricette semplici, pulite, porzioni al pari di finger food così da stuzzicare la curiosità dei più piccoli.

Idee a base di pesce per i più piccoli

Ogni età deve poter contare su pietanze dedicate, in particolare quando si parla di pesce. Ecco le proposte più adatte:

Sette mesi : per i bambini più piccoli e con pochissimi denti, gli esperti suggeriscono di cucinare il pesce al vapore, preferendo alici o sogliole. Prodotti senza lische da preparare senza condimenti e sale, da cuocere anche con l’aiuto della vaporiera a cestelli in bambù tipica della cucina cinese;

: per i bambini più piccoli e con pochissimi denti, gli esperti suggeriscono di cucinare il pesce al vapore, preferendo alici o sogliole. Prodotti senza lische da preparare senza condimenti e sale, da cuocere anche con l’aiuto della a cestelli in bambù tipica della cucina cinese; Dopo i dieci mesi : over ai fornelli per preparare merluzzo o palamita lessati, attentamente controllati così da eliminare eventuali presenze residue di lische;

: over ai fornelli per preparare o palamita lessati, attentamente controllati così da eliminare eventuali presenze residue di lische; Dodici mesi : si passa all’impanatura leggera e alla cottura in forno, per la preparazione di polpette o crocchette di alici impanate, eventualmente anche da friggere velocemente in padella con olio d’oliva;

: si passa all’impanatura leggera e alla cottura in forno, per la preparazione di polpette o di alici impanate, eventualmente anche da friggere velocemente in padella con olio d’oliva; Dal primo anno di età in poi: la crescita dei denti aumenta la capacità di masticare meglio, per questo gli over potranno creare ricettine più corpose per i nipotini. Ad esempio polpette impanate di sarda, merluzzo, palamita o pesce spada, sempre cotte in forno o fritte con olio di oliva. Mentre al raggiungimento dei due anni si potrà introdurre la cottura in umido, alla griglia e infine nuove tipologie di pesce prive di lisca, quali gamberetti sgusciati o anelli di calamaro impanati e fritti con olio di oliva, oppure cotti in forno. Facilmente ordinabili anche al ristorante, ovviamente dopo aver appurato l’assenza di allergie e intolleranze.

Per rendere tutto più divertente si possono creare polpette a forma di gelato con tanto di stecco di legno per ghiaccioli, nonché realizzare dei simpatici paesaggi marini sagomando verdure e pesce da comporre nel piatto. Tagliare e friggere il cibo creando delle originali patatine, aggiungendo contorni golosi come la purea di patate, oppure realizzare dei mini hamburger limitando al minimo condimenti, sale e spezie.