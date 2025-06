Over 60, i look total white per andare in spiaggia

Total look white, una scelta perfetta per la stagione estiva, da indossare per rendere più luminoso l'incarnato e per sottolineare l'abbronzatura. Il bianco è un colore che non stanca mai, anzi è un vero e proprio evergreen che dona classe ed eleganza al look. Anche a quello da indossare mentre si è al mare oppure in spiaggia.

Una scelta di stile perfetta se non si vuole sfigurare e risultare trendy, anche mentre si cammina sulla sabbia del bagnasciuga. Il bianco è il colore dell'estate, perfetto anche per gli over 60 che amano sfoggiare un look di classe.

Total look white, eleganza da spiaggia a 60 anni

Il bianco è un colore universale e neutro, nel suo equilibrio cromatico è espressione di semplicità, purezza e leggerezza. Indossarlo è una scelta salva benessere, perché il bianco riflette buona parte dei raggi solari riducendo il calore corpore. Per questo è anche l'opzione migliore da indossare mentre si è in spiaggia, non solo per raggiungere il lettino e l'ombrellone. Ma anche per il momento relax al baretto, per l'aperitivo al tramonto o per una cena rilassante.

È un colore che non perde smalto e intensità, è contemporaneo e al contempo senza tempo. Una scelta ottimale anche a 60 anni, così da sfoggiare un look garbato e di classe che non annoia mai. L'importante è scegliere le combinazioni più adatte, per non cadere nel banale, giocando con dettagli e accessori che possono impreziosire il look.

Over 60, le combinazioni più adatte per un outfit da spiaggia tutto bianco

Per rendere unico uno stile total white basta puntare sugli accessori, per un risultato fresco, elegante e trendy anche a 60 anni. Scegliendo elementi cromatici in linea, oppure osando con dettagli di carattere per spezzare il look ma sempre con garbo, senza appesantirlo.

abito bianco : lungo, in lino bianco, oppure in maglina leggera, l'ideale per un aperitivo o due passi sulla spiaggia al tramonto. Da abbinare con una borsa in cuoio o paglia, accessori scuri come una cintura, dei sandali bassi o anche un cappello di paglia;

: lungo, in lino bianco, oppure in maglina leggera, l'ideale per un aperitivo o due passi sulla spiaggia al tramonto. Da abbinare con una borsa in cuoio o paglia, accessori scuri come una cintura, dei sandali bassi o anche un cappello di paglia; mini dress : di lino leggero modello impero oppure in pizzo, l'ideale per una passeggiata sul lungomare o per un caffè al baretto della spiaggia. Da abbinare con accessori dai colori naturali e che ricordano la tonalità della sabbia;

: di lino leggero modello impero oppure in pizzo, l'ideale per una passeggiata sul lungomare o per un caffè al baretto della spiaggia. Da abbinare con accessori dai colori naturali e che ricordano la tonalità della sabbia; camicia e shorts : camicia bianca ampia e pantaloncini bianchi di jeans o di cotone, perfetta anche la versione in lino. Molto valida anche la variante con top bianco e pantaloncino corto, da coordinare con un sandalo basso e una borsa piccola a tracolla dai toni neutri;

: camicia bianca ampia e pantaloncini bianchi di jeans o di cotone, perfetta anche la versione in lino. Molto valida anche la variante con top bianco e pantaloncino corto, da coordinare con un sandalo basso e una borsa piccola a tracolla dai toni neutri; top e gonna : lunga, midi o corta ciò che conta è che sia bianca, meglio se in tessuto leggero o lino. In abbinamento con un top/canotta con scollo all'americana coordinato o una camicia con scollo a V. Accessori in tinta o a contrasto;

: lunga, midi o corta ciò che conta è che sia bianca, meglio se in tessuto leggero o lino. In abbinamento con un top/canotta con scollo all'americana coordinato o una camicia con scollo a V. Accessori in tinta o a contrasto; gonna o pantalone pareo : da abbinare a un costume intero bianco, oppure con top corto, una blusa o giacca ampia ma corta. Tutto in bianco, con accessori in tinta o color pastello;

: da abbinare a un costume intero bianco, oppure con top corto, una blusa o giacca ampia ma corta. Tutto in bianco, con accessori in tinta o color pastello; tunica : lunga e dal taglio dritto, con cintura leggera in vita, per uno stile sobrio ma mai banale da abbinare con un foulard dai toni leggeri per raccogliere la coda o i capelli;

: lunga e dal taglio dritto, con cintura leggera in vita, per uno stile sobrio ma mai banale da abbinare con un dai toni leggeri per raccogliere la coda o i capelli; caftano : durante la permanenza in spiaggia nulla può competere con un caftano dal taglio elegante in tessuto leggero, perfetto come copricostume, e da abbinare a scarpe basse o infradito in tinta;

: durante la permanenza in spiaggia nulla può competere con un caftano dal taglio elegante in tessuto leggero, perfetto come copricostume, e da abbinare a scarpe basse o infradito in tinta; kimono: per un tocco orientale, è la scelta di stile più elegante, da sfoggiare come abito con accessori coordinati.

Per completare il look giocate con i dettagli come gioielli e collane leggere, magari dai toni più vivaci, oppure cinture in tessuto, foulard di seta e un paio di occhiali da sole coordinati.

Un velo di rossetto potrà impreziosire il look, per uno stile elegante e sempre alla moda. Puntate sulla comodità e sulla semplicità, così da rendereil vostro outfit bianco da spiaggia.

