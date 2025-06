Cura delle pelle, cosa fare a 60 anni prima e dopo l'esposizione al sole

Per una corretta esposizione ai raggi del sole è fondamentale preparare la pelle, attraverso una beauty routine mirata, da estendere anche alla fase dopo sole. Un'attenzione importante per preservare il benessere della cute, in particolare a 60 anni quando risulta più sensibile e delicata.

Non bisogna attendere le vacanze per mettere in pratica questo percorso di benessere e protezione, ma è necessario attivarsi per tempo e in concomitanza dell'arrivo della bella stagione. La pelle si deve preparare gradualmente all'incontro con i caldi raggi del sole, così da ottenere un'abbronzatura perfetta e una pelle luminosa senza danni.

Over 60, perché è necessario preparare la pelle all'esposizione solare

Prima della classica esposizione estiva ai raggi del sole è buona regola preparare accuratamente la pelle, così da proteggerla nel modo migliore. In particolare con una beauty routine e con l'applicazione di creme e prodotti utili a schermarla dai danni provocati dai raggi UV. Questi possono provocare arrossamenti e scottature, ma anche eritemi e favorire un invecchiamento cutaneo molto più rapido, ola alla formazione di macchie, aumentando anche il rischio di sviluppare forme tumorali cutanee. Un'abbronzatura corretta favorisce un ottimo assorbimento della vitamina D, benefica per la salute delle ossa e del sistema immunitario. Ma anche di sfoggiare un colorito sano e uniforme.

Per questo è bene accompagnare gradualmente la pelle verso una sana esposizione ai raggi del sole, una regola importante e fondamentale anche per gli over 60. Per chi tende ad avere una cute più delicata e secca, più sottile e meno elastica, più sensibile, opaca e soggetta a rughe e macchie. Risvegliare la cute è possibile grazie a una serie di metodi e procedimenti, necessari per proteggerla prima e dopo il sole.

Preparare la pelle al sole, come trattarla prima dell'esposizione

Per una corretta esposizione al sole è importante creare una valida routine quotidiana, utile per risvegliare la pelle e rigenerarla. In questo modo sarà più facile stimolare l'elasticità, l'eliminazione delle cellule morte, attivare la produzione di melanina in favore di un'abbronzatura omogenea. Per portare a termine questo compito basta seguire alcuni passaggi fondamentali:

esfoliare , utile per rimuovere le cellule morte e i punti neri ma è importante effettuarla in modo delicato e con l'impiego di prodotti naturali. Un esempio sono i prodotti contenenti sali del Mar Morto abbinati a un ingrediente emolliente, come l'olio di mandorla. Una pulizia efficace ma non aggressiva, da effettuare qualche giorno prima dell'esposizione al sole;

applicare la protezione solare , non solo mentre si è in spiaggia ma tutti i giorni. L'impiego della crema solare deve risultare quotidiano, anche quando si esce per una passeggiata o si va al lavoro. Senza dimenticare la stagione invernale o quando è nuvoloso, così da proteggere la pelle e le labbra dall'azione del sole anche se è nascosto dalle nuvole. Un discorso da estendere anche al make-up che si può applicare sopra la protezione solare, oppure scegliendo prodotti che contengono una buona dose di protezione solare;

idratazione , ovvero bere almeno due litri di acqua ogni giorno così da rendere la pelle più tonica ed elastica. Una routine da portare avanti tutto l'anno, anche con il supporto con creme e unguenti idratanti contenenti acido ialuronico, vitamina E e burro di karitè;

nutrimento , anche l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in particolare assumendo cibi ricchi di betacarotene utili per la produzione di melanina, ma anche di vitamine (C ed E), oligoelementi quali zinco, selenio, magnesio e antiossidanti per contrastare l'azione dei radicali liberi;

abbigliamento, un aiuto in più per preparare e proteggere la pelle grazie al supporto di abiti leggeri e traspiranti, in abbinamento a un cappello e degli occhiali da sole.

Dopo una giornata al sole, come curare la pelle

Anche dopo dopo una lunga giornata in riva al mare e sotto il sole cocente la pelle merita attenzione. Ecco qualche semplice strategia utile per rinfrescarla e proteggerla:

freschezza cutanea , una doccia fredda o tiepida aiuterà nella rimozione della salsedine in eccesso e del calore accumulato;

crema doposole , un prodotto utilissimo da applicare per lenire e idratare la cute dopo l'esposizione prolungata al sole;

alimentazione , meglio preferire prodotti ricchi di vitamine e antiossidanti così da agevolare un valido recupero e un'ottima rigenerazione. In tandem con una presente e costante idratazione;

prodotti aggressivi e profumi , meglio evitarli per non irritare la pelle. Come lo scrub che è bene rimandare di qualche giorno, così da permette alla cute di riprendersi lentamente;

, meglio evitarli per non irritare la pelle. Come lo scrub che è bene rimandare di qualche giorno, così da permette alla cute di riprendersi lentamente; idratazione, via libera all'impiego di creme nutrienti ricche di ingredienti naturali ed emollienti, per ammorbidire la cute prevenendo la formazione di segni e rughe.

Per evitare che la pelle subisca negativamente l'azione del sole è importante prepararla per tempo e, come abbiamo visto, avviare una routine quotidiana utile a proteggerla e

coccolarla. In questo modo risulterà più elastica e tonica, pronta ad assorbire solo i benefici dati dall'esposizione al sole in favore di un, dorato, duraturo e uniforme.

