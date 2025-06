Foulard, come indossarlo d'estate: i look over 50 da sera e da giorno per un tocco chic

Leggero, impalpabile e spesso sottovalutato, il foulard è un accessorio unico che dona grinta e carattere al look. Non solo lo completa, con quel tocco in più così sofisticato e mai banale, ma riesce a trasformare il suo classico ruolo attorno al collo.

Da top a bandana, da cravatta a coprispalle a cintura e molto altro, perché il foulard può impreziosire anche l'outfit più ordinario. Spezzando il look con decisione, oppure può renderlo ancora più chic. Scopri tutte le idee look da sfoggiare a 50 anni, perfette per l'abbigliamento da giorno e il look da sera.

Il foulard, un accessorio dalla lunga storia

Del foulard si ha traccia sin dall'anno 1000 a.C. in Cina, grazie alla testimonianza di alcune statuette che ne raffiguravano l'utilizzo. Molto amato anche nell'antico Egitto e nella Roma più antica, era un accessorio che simboleggiava eleganza e raffinatezza, l'appartenenza a un rango sociale elevato. Di sicuro era un articolo tessile molto pratico, infatti anche i soldati lo indossavano per proteggere la bocca e la gola durante le battaglie.

Con il passare dei secoli ha acquisito un ruolo sempre diverso, da copricapo per il lavoro nei campi ad accessorio di moda, grazie all'introduzione di lavorazioni diverse e stampe grafiche. Divenendo anche un elemento fondamentale durante le funzioni religiose, dove veniva impiegato per coprire il capo o legato al collo per abbellire l'abito.

Con l'arrivo del '900 il foulard si è trasformato in un vero elemento moda, grazie alla casa di moda Hermès che ha dato vita al modello carré tramutandolo in un'icona di stile e in una vera opera d'arte da indossare. Molti altri marchi di moda ne hanno seguito l'esempio producendo foulard sempre diversi ed eleganti, spesso indossati con stile da modelle e dive del cinema. Ancora oggi il foulard è un segno distintivo di classe ed eleganza e, grazie alla sua versatilità, viene sfoggiato in modo sempre nuovo e diverso.

Foulard, come indossarlo per un look over 50 di gran classe

È un articolo moda che riesce a rinnovarsi stagione dopo stagione, attraversando epoche e tendenze senza perdere fascino ed eleganza. Il foulard è un accessorio iconico, spesso realizzato in seta e con stampe uncihe e, da indossare in modo sempre differente come indicato dalla casa di moda Hermés attraverso le sue intriganti cartes à nouer. Leggero, eclettico, versatile, è perfetto sia come elemento di rottura che come tocco in più per un look over 50 di grande classe, ideale sia per il giorno che per la sera.

Look da giorno

top : uno stile super fresco ed estivo, ovvero trasformare un maxi foulard in un top da annodare sulla schiena sopra il seno oppure dietro al collo, lasciando la schiena nuda;

: uno stile super fresco ed estivo, ovvero trasformare un maxi foulard in un top da annodare sulla schiena sopra il seno oppure dietro al collo, lasciando la schiena nuda; capelli : da impiegare sia come fascia per un look anni '50 oppure come basco morbido e copricapo, e che Hermés indica come stile infermiera. L'ideale per contenere la capigliatura . Ma anche per annodare una coda o nell versione più classica, legato sotto il mento;

: da impiegare sia come fascia per un look anni '50 oppure come basco morbido e copricapo, e che Hermés indica come stile infermiera. L'ideale per contenere la . Ma anche per annodare una coda o nell versione più classica, legato sotto il mento; cintura : al posto della classica cintura ecco il foulard da piegare e arrotolare, così da inserirlo tra i passanti del pantalone . Perfetto annodato in vita anche sopra una gonna, per enfatizzare la zona. Per uno stile quotidiano ma di gran classe;

: al posto della classica cintura ecco il foulard da piegare e arrotolare, così da inserirlo tra i passanti del . Perfetto annodato in vita anche sopra una gonna, per enfatizzare la zona. Per uno stile quotidiano ma di gran classe; annodato sopra un abito : piegato a triangolo e annodato in vita, sopra un abito delicato ed estivo;

: piegato a triangolo e annodato in vita, sopra un abito delicato ed estivo; borsa : lo si può legare intorno al manico della borsa, un tocco di colore in più per donare carattere a un look dai toni chiari;

: lo si può legare intorno al manico della borsa, un tocco di colore in più per donare carattere a un look dai toni chiari; sopra il cappello : si può aggiungere come dettaglio in più per ravvivare lo stile di un cappello classico, anche quelli più sportivi;

: si può aggiungere come dettaglio in più per ravvivare lo stile di un cappello classico, anche quelli più sportivi; al collo: arrotolato in modo morbido e con le estremità annodate sopra il petto.

Look da sera

coprispalla : lo si può avvolgere morbidamente intorno al collo lasciando cadere le estremità, in abbinamento a un abito più elegante per la cena;

: lo si può avvolgere morbidamente intorno al collo lasciando cadere le estremità, in abbinamento a un più elegante per la cena; sciarpa : lo si avvolge attorno al collo o sulla spalla creando un drappeggio morbido e con qualche onda;

: lo si avvolge attorno al collo o sulla spalla creando un drappeggio morbido e con qualche onda; sciarpa a mezzo fiocco : si piega fino a creare una striscia, si avvolge il collo due volte con leggerezza e si crea un fiocco sul davanti;

: si piega fino a creare una striscia, si avvolge il collo due volte con leggerezza e si crea un fiocco sul davanti; turbante : per avvolgere i capelli per uno stile più etnico ma raffinato;

: per avvolgere i capelli per uno stile più etnico ma raffinato; annodato tra i capelli : si copre la testa e poi si fa passare all'interno della capigliatura, creando una treccia;

: si copre la testa e poi si fa passare all'interno della capigliatura, creando una treccia; cravatta : si lega attorno al collo e lasciando cadere morbidamente le due estremità, oppure si blocca con un fermaglio da porre sul davanti o a lato;

: si lega attorno al collo e lasciando cadere morbidamente le due estremità, oppure si blocca con un fermaglio da porre sul davanti o a lato; collana: si creano dei piccoli nodi in sequenza, per poi legarlo intorno al collo.

Il foulard è un accessorio moda davvero magico, che consente innumerevoli utilizzi abbinandosi a qualsiasi stile e definendo con garbo il vostro look.

