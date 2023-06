Over 60, i migliori modelli di sandali per l'estate 2023

Quali sandali scegliere per l’estate 2023? Archiviate le punte quadrate delle stagioni passate, ricominciano a tornare in tendenza le punte tonde, così come tacchi a stiletto molto alti cedono il passo a soluzioni più comode. Ma quali modelli potrebbero scegliere le over? Qui di seguito alcuni consigli di stile sulle calzature più fresche, trendy e soprattutto capaci di far sentire chic e al tempo stesso a proprio agio.

La comodità innanzi tutto

Nel 2023 anche i sandali più spartani sono tornati di moda. La parola d’ordine è, come detto, comodità e quindi, a volte l’estetica viene sacrificata. Via libera a zeppe, magari non troppo alte, sandali granchio (spesso in gomma), sandali ugly abbinati ad abitini: l’importante è, vale la pena ribadirlo, scegliere i modelli con cui ci si sente maggiormente a proprio agio, magari evitando di seguire strettamente le tendenze. Nessuno dovrebbe indossare qualcosa di sgradito al proprio gusto.

Cosa accade col sandalo gioiello

Nel 2023 i sandali gioiello sono strettamente al bando, anche se qualche eccezione, tra ricami e perline etniche, si può fare in base alla situazioni. Non sono da indossare in spiaggia o in piscina e sicuramente non vanno bene in situazioni campestri o di montagna, però ci si può ripensare per una passeggiata serale in coppia o un’uscita di shopping con le amiche. L’importante è che anche i sandali gioiello siano comodi e quindi possibilmente flat.

Niente sabot con qualche eccezione

Negli ultimi anni i sabot spuntati si sono fatti sempre più spazio tra gli scaffali dei negozi di scarpe. Nel 2023 però sono quasi del tutto scomparsi dalle passerelle. Però, se si possiedono alcuni modelli delle collezioni passate, si può riprovare a indossarli in alcuni contesti: per esempio, se i sabot hanno una linea elegante e un piccolo tacco divertente, sono fatti in vernice e mai in cuoio o scamosciati, possono essere indossati durante una cerimonia estiva.

Eleganza sobria

La sobrietà, oltre all’altezza del tacco per i sandali eleganti, riguarda anche i tessuti. Accantonato appunto lo scamosciato, sta tornando di moda la stoffa, soprattutto tutto ciò che è traspirante, come il jeans, che è uno dei modi in cui si presenta il 100% cotone. In pratica, tra i sandali più chic si stanno facendo strada materiali precedentemente inediti.

Il bello della semplicità

Niente fronzoli, per essere comode è importante la semplicità. E poi la semplicità ha una sua estetica imprescindibile: così nel 2023 tra le calzature avanzano le linee minimal. Che il sandalo sia col tacco o flat il discorso non cambia, come non cambia nel caso che il modello preveda lacci e laccetti. Sostanzialmente con le nuove tendenze in fatto di sandali estivi si ricerca l’utilizzo della calzatura, anziché disporla su un piedistallo e ammirarla: comprare una scarpa impossibile ma bellissima è una tentazione da sempre a tutte le età, ma qualche volta bisogna essere anche più pratiche e la moda se n’è finalmente accorta.