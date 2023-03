Scarpe over 60 per la primavera 2023: quale modello scegliere

Quando arriva la primavera si sente sempre il bisogno di effettuare il cambio di stagione, nell’armadio e soprattutto nella propria scarpiera, per adeguarsi alle temperature che crescono mano a mano che i giorni passano. E poi è anche bizzarro mostrarsi in pubblico indossando calzature pesanti: questo è vero soprattutto per le over 60, che hanno acquisito un senso fine della moda e discernono tra ciò che sfila sulle passerelle e il mondo reale.

Sulle passerelle non è raro che anche per la primavera si vedano stivali e stivaletti, certo più leggeri rispetto ai modelli invernali: sarà però che non si vede l’ora di fare scampagnate e passeggiate all’aria aperta, c’è una gran voglia di tirar fuori le caviglie - e magari qualche tallone dopo la consueta pedicure.

Ballerine

Le ballerine sono un grande classico per le senior che vogliono stare comode in primavera ma senza rinunciare all’eleganza. La tendenza primavera per il 2023 individua nel colore la ragion d’essere di queste calzature: quindi via libera a fantasie (soprattutto in velluto), con l’ausilio anche di lustrini, ma non mancano i colori solidi, come verde, carta da zucchero e varie sfumature di bianco, che rappresentano il must di questa stagione.

Sneakers

Anche per le sneakers il bianco la fa da padrone, ma è bene sceglierne anche, in aggiunta, un paio più colorate e meno impegnative, per qualche passeggiata fuori città. Come sempre in maggiore evidenza sono i modelli base classici che non tramontano mai, come le Stan Smith di Adidas, che possiedono anche un comodo plantare anatomico (ma se si ha bisogno di un diverso plantare, si deve effettuare una visita all’ortopedico e questo è vero a ogni età).

Décolleté

Bando alla vernice o alla pelle/similpelle nella primavera del 2023: è il velluto scamosciato il materiale più visto sulle décolleté in commercio. È come se questo sia un materiale “cuscinetto”, che accompagna i piedi delle senior dall’inverno all’estate. Anche qui colori e fantasie sono dappertutto, come il rosa, in particolare la nuance rosa shocking - come l’abito che indossava Marilyn Monroe quando cantava Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

Mary Jane

Le Mary Jane sono l’emblema della femminilità. Naturalmente le senior dovranno rifuggire i modelli più “infantili” e troppo alte, e puntare invece su modelli con un tacco moderato, almeno nella propria quotidianità: ma il tacco alto può essere presente in qualche occasione speciale. Qui la vernice, soprattutto nera ma anche colorata, resiste ancora, ma viene affiancata dal velluto, talvolta anche in compresenza. Tra i colori più amati anche qui il rosa, ma anche il rosso, dedicato a tutte le donne autoironiche.

Slingback

Come detto, con le calzature primaverili può fare capolino anche qualche tallone. Accade con le slingback: i modelli per la primavera 2023 abbracciano materiali diversi, come vernice, velluto e anche pelle e similpelle. I colori però sono per lo più tenui e vanno dal beige al celeste, fino al lilla e all’immancabile rosa. E per i modelli più eleganti è prevista la pioggia sì, ma di lustrini.