Over, come migliorare l’equilibrio: consigli ed esercizi

Ascolta ora: "Over, come migliorare l’equilibrio: consigli ed esercizi"

L’equilibrio è la capacità di controllare il proprio corpo nello spazio, mantenendo una posizione stabile o recuperandola se un fattore la modifica.

I problemi di equilibrio possono avere tante cause diverse. A volte, semplicemente, invecchiare significa fare i conti con un apparato muscolo scheletrico più fragile. La mancanza di stabilità è ricca di rischi, a cominciare dalle cadute, ma la buona notizia è che l’equilibrio si può allenare.

I consigli utili prima di iniziare

Praticare attività fisica regolarmente è importante a tutte le età. Anche quando si è over è molto utile svolgere degli esercizi per mantenersi in salute. Ciascuno però è diverso dagli altri per cui è bene essere consapevoli della propria situazione fisica, conoscere i propri limiti, iniziare con gradualità e chiedere un parere, in caso di particolari problematiche o da inattività prolungata, al proprio medico.

Un’idea è anche quella di affidarsi a strutture, come per esempio palestre, dove un istruttore qualificato possa dare i giusti consigli. In questo modo peraltro si favorisce anche la socializzazione.

Per chi volesse allenare il proprio equilibrio in casa, all’inizio può essere utile (se le circostanze lo consigliano) svolgere gli esercizi alla presenza di un famigliare. Un altro consiglio è quello di svolgere i movimenti tenendosi vicino ad un muro, ad una sedia, ad un supporto a cui ci si possa appoggiare inca so di necessità.

Infine, non bisogna dimenticare l’importanza della dieta, che deve essere sana ed equilibrata, e di un’adeguata idratazione.

Addominali ed arti inferiori

In primo luogo, affinchè l’apparato muscolo scheletrico sia in grado di sostenere il corpo, occorre agire sulla muscolatura addominale, importantissima per mantenere stabile la colonna vertebrale, e su quella delle gambe.

Ecco alcuni esercizi utili:

Stando in piedi o in posizione seduta, ritrarre gli addominali e rilasciarli, mantenendo la diritta la schiena;

e rilasciarli, mantenendo la diritta la schiena; Stando sdraiati a pancia in su, con le gambe piegate e le piante dei piedi appoggiate a terra, sollevare il bacino di 5-10 cm. Le braccia sono distese lungo i fianchi;

di 5-10 cm. Le braccia sono distese lungo i fianchi; Stando seduti su una sedia con i piedi a terra, sollevare questi ultimi sulle punte e riabbassarli.

Gli esercizi specifici per l’equilibrio

Per agire precisamente sull'equilibrio, i movimenti che si possono eseguire sono:

in posizione eretta, sollevare una gamba (bastano anche pochi centimetri da terra) e rimanere in equilibrio solo sull’altra.

una gamba (bastano anche pochi centimetri da terra) e rimanere in equilibrio solo sull’altra. In piedi, sollevarsi sulle punte mantenendo la posizione quanto più a lungo si riesce. È possibile anche spostare il peso dall’una all’altra gamba.

dall’una all’altra gamba. In piedi, sollevare lateralmente una gamba (che deve essere tesa) e mantenere l’equilibrio il più a lungo possibile. Ripetere poi con l’altra.

una gamba (che deve essere tesa) e mantenere l’equilibrio il più a lungo possibile. Ripetere poi con l’altra. In piedi, alzare e appoggiare un piede su un gradino o un piano rialzato e alternare il movimento con l’altro arto.

su un gradino o un piano rialzato e alternare il movimento con l’altro arto. Camminare portando le ginocchia al petto

Leggi anche: