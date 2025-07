Over 60: perché scegliere la Grecia per le vacanze e quali sono le mete più gettonate

Ci sono delle caratteristiche ben precise su ciò che i senior cercano in una vacanza. In primis c’è il relax: sole e mare, spiagge bianche, passeggiate sulla battigia e tintarella con alcuni buoni libri tra le mani. Ecco quali sono le mete ideali dell’estate 2025 per gli over 60.

Grecia

In testa alle preferenze per le vacanze estive 2025 c’è la Grecia. È una scelta interessante, perché include luoghi molto diversi: c’è la capitale, Atene, c’è Creta, ci sono le isole minori, da Corfù (la più vicina all’Italia) a Cefalonia, da Rodi a Santorini. E tutte offrono un ventaglio di paesaggi da sogno, tradizioni, arte e mitologia, ma anche una cucina che può incontrare molti gusti, dato che è basata sui sapori del Mediterraneo. E non mancano le spiagge più belle: basta cercare una caletta sulla costa, per trovare calma e riposo.

Costiera amalfitana e Sardegna

Arte, cultura e natura sono gli elementi che caratterizzano queste due mete italiane gettonatissime: la Costiera amalfitana e la Sardegna, che comprendono, soprattutto per la seconda, un territorio molto vasto. Qui si possono ammirare albe e tramonti - in base alla costa specifica scelta - si possono consumare cibi locali, soprattutto piatti a base di ottimo pesce e frutti di mare - e naturalmente godersi l’artigianato locale, in cui spiccano rispettivamente le lavorazioni in corallo e in argento. E se per la Costiera amalfitana non può mancare un giro di chiese e monasteri alla scoperta dell’arte sacra, in Sardegna ci si può dedicate anche ad attività come trekking e tantissimi sport acquatici.

Croazia

Ottimi piatti a base di pesce e natura incontaminata si possono trovare anche in Croazia. Uno dei modi ideali per raggiungere questo Stato molto vicino all’Italia è in barca a vela - ma naturalmente un viaggio del genere non si può improvvisare e ci si deve avvalere di skipper “navigati”. Tra i luoghi da visitare a Dubrovnik ci sono anche le location più celebri della serie “Il trono di spade”.

Tokyo e le grandi città

Molto in voga per i viaggi dell’estate 2025 ci sono le grandi città: Tokyo, New York, Parigi, Londra e Barcellona in primis. Sono tutte metropoli da ammirare per la loro offerta culturale, dall’architettura ai musei, ma tra tutte merita (ed è infatti in cima alle preferenze) Tokyo, che rappresenta un punto di incontro di contraddizioni, tra antico e moderno. Dopo aver esplorato le luci del centro città, ci si può immergere nella spiritualità che permea la capitale del Giappone, dalla simbologia al dialogo tra vita e morte.

Islanda

C’è chi cerca il fresco a tutti i costi e tra le mete ideali in tal senso c’è l’Islanda, a partire dalla sua capitale Reykjavík. Qui ci si può godere le esplorazioni guidate più disparate e scoprire con rispetto la natura più selvaggia, a partire dai vulcani. Senza dimenticare i centri minori, che pullulano di luoghi di studio, come per esempio il museo delle balene a Husavik.

Indonesia

Se i vulcani sono la propria passione, un’altra meta esotica, ma decisamente più calda, è l’Indonesia, anche in questo caso a partire dalla capitale Jakarta o dai luoghi più turistici come Bali. Tra templi, spiagge meravigliose con sabbia bianca e acque turchesi, incredibili architetture, vale la pena esplorare la gastronomia locale con piatti come il Nasi Goreng (ovvero riso fritto con carne e verdure), il Satay (spiedino di carne o pesce marinati), i Klepon (dolcissime palline di riso con cocco).

America Latina, storia e rovine

Chiude questa lista l’America Latina, in primis Messico e Perù.

Da Tulum a Macchu Picchu, le rovine delle antiche civiltà precolombiane restano di enorme fascino, ma in queste nazioni non si esplora solo la storia, ma anche il buon cibo e non mancano le spiagge sull’oceano, per immergersi in uno scenario da sogno.