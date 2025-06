Libri sotto l'ombrellone: le novità dell'estate 2025 per gli over 50

Tempo di libri sotto l’ombrellone. Quando si avvicina il solstizio d’estate, si inizia a pensare a quali romanzi leggere in spiaggia, quando si ha tanto tempo libero e ci si vuole rilassare con il piacere della lettura. Quali sono le novità letterarie per l’estate 2025? Alcuni consigli dedicati agli over 50.

Never Flinch

Il nuovo romanzo di Stephen King segna il ritorno della detective Holly Gibney (per la sesta volta in un volume del “Re”). Stavolta, in “Never Flinch”, la protagonista deve indagare su una minacciosa vendetta: qualcuno promette di uccidere “ tredici innocenti e un colpevole ” per pareggiare i conti con “ l’inutile morte di un innocente ”. Il tutto sullo sfondo del tour di una femminista in pericolo di vita e alcuni personaggi che tornano dal passato.

Un cadavere in cucina

Anche in questo caso un sesto libro: Giancarlo De Cataldo ritorna con uno dei suoi personaggi più amati, il pm Manrico Spinori, protagonista stavolta di “Un cadavere in cucina”. Un giallo ambientato in un prestigioso ristorante romano, il Controcorrente, tra alta cucina, potere e naturalmente delitti.

Amore e altri equivoci in libreria

Un romanzo delicato, sentimentale e divertente: “Amore e altri equivoci in libreria” di Moira MacDonald prende le mosse da una lettera d’amore indirizzata a un affascinante ma timido libraio, e questa lettera finisce nelle mani sbagliate, innescando una corrispondenza tra due donne, l’una innamorata del negoziante, l’altra lusingata che un uomo tanto bello le faccia il filo. In tutto questo una terza donna decide di girare un film nella libreria.

Bozze non corrette

Questo volume di Stefano Bartezzaghi potrebbe essere definito un “giallo grammaticale”. In pratica, in “Bozze non corrette” sono seminati dei refusi, ma non sono casuali, e rappresentano invece un puzzle per risolvere un intricato mistero.

Amblimblè

L’amarcord di Piero Dorfles per i giochi di bambini in un tempo che fu: in “Amblimblè” si riflette sul senso sociologico del gioco “analogico”, dalle biglie al nascondino, in un tempo in cui i bambini erano ancora molto lontani dagli schermi e i loro giochi contribuivano alla formazione dell’individuo.

La catastrofica visita allo zoo

Un fittizio memoir di un apparente incidente è al centro di “La catastrofica visita allo zoo” di Joël Dicker. Si parte da una gita scolastica in cui accade qualcosa di imponderabile: ma il segreto di quello che appare essere tutt’altro che un incidente viene raccontato molti anni dopo da un’ex bambina che era lì presente, Joséphine, pronta a scandagliare temi importanti come i rapporti tra genitori e insegnanti, la democrazia e l’inclusione.

Hunger Games - L’alba sulla mietitura

Il quinto “capitolo” di Hunger Games - L’alba sulla mietitura è uscito durante la primavera, ma ogni momento è buono per leggerlo in attesa del film, per il quale è in atto un casting a dir poco stellare.

Questo ennesimo libro della saga diracconta dei 25esimi giochi di morte e segna il ritorno - o meglio un flashback dal passato - per diversi personaggi della trilogia principale, in primis il protagonista Haymitch Abernathy. Questa è una lettura speciale, perché è una distopia può accomunare senior e figli o nipoti adolescenti, appassionati di questa saga young adult.