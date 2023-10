Over 60: tutte le agevolazioni per viaggiare in treno, aereo o bus. Come richiederle

Viaggiare è una passione molto condivisa dagli over 60, che per spostarsi sul territorio nazionale e non solo possono contare su numerose agevolazioni proposte dagli operatori dei trasporti.

A prescindere dalla destinazione di viaggio, infatti, chi ha più di 60 o 65 anni di età ha l’opportunità di accedere a svariati sconti, utilizzabili per treno o aereo ma anche per spostarsi in traghetto e per salire a bordo dei mezzi pubblici urbani.

Per usufruire delle tariffe agevolate è solitamente necessario esibire un documento di identità nel momento in cui si acquista il biglietto o il titolo di viaggio, tuttavia le regole per richiedere le agevolazioni possono variare a seconda della compagnia con cui si viaggia.

Sconti per over 60 in treno

Per chi ha superato i sessant’anni di età viaggiare in treno diventa molto conveniente. Le principali compagnie ferroviarie nazionali, infatti, permettono di acquistare biglietti scontati in presenza di alcuni requisiti.

Trenitalia, ad esempio, ha creato l’Offerta Senior per concedere sconti fino al 50% ai soci Cartafreccia e X-GO over 60, a bordo di Frecce, Intercity e Intercity Notte. Anche Italo permette agli over 60 di acquistare biglietti con sconti fino al 60% in ambiente Smart e Prima.

Per richiedere le agevolazioni relative agli spostamenti in treno è necessario specificare la propria età in fase di acquisto di biglietto, sia online sia presso le biglietterie presenti sul territorio. A bordo del treno, inoltre, può essere richiesto dal personale un documento di riconoscimento valido.

Agevolazioni per viaggiare in aereo

Anche per chi sceglie di spostarsi in aereo le possibilità di risparmio non mancano, tuttavia è sempre indispensabile informarsi sulle agevolazioni previste dalle singole compagnie aeree.

Spesso gli sconti sono differenti a seconda della tratta e della destinazione, che può essere una località nazionale o un aeroporto internazionale.

Tariffe scontate sui mezzi pubblici

Spostarsi con il bus, il tram, la metropolitana e in generale con i mezzi pubblici urbani è meno dispendioso per alcune categorie di persone, tra le quali si collocano anche gli over 60. Le aziende che gestiscono i trasporti locali, infatti, concedono solitamente abbonamenti scontati a coloro che superano una determinata soglia d'età.

Per ottenere le agevolazioni, anche in questo caso, è necessario informarsi presso l’azienda di trasporto della propria città. A Milano, ad esempio, l’ATM prevede la possibilità di sottoscrivere un Abbonamento urbano Senior per gli over 65, mensile o annuale, ma sono previsti sconti specifici anche per i pensionati con più di 60 anni residenti in città.

A Roma, invece, la Card Over 65 permette agli ultrasessantacinquenni residenti nella Capitale con ISEE non superiore a 20mila euro di ottenere uno sconto sull’abbonamento annuale, da calcolare proprio in base al reddito.

Viaggiare in nave con sconto over

Viaggiare è conveniente anche per gli over 60 che scelgono di salire a bordo di un traghetto per raggiungere la Sardegna, la Sicilia e altre destinazioni fuori e dentro i confini nazionali.

Alcune compagnie di navigazione, infatti, riservano tariffe scontate ai passeggeri che hanno più di sessant’anni. Per accedere alle agevolazioni è importante informarsi prima di effettuare la prenotazione, verificando le varie opzioni disponibili.

